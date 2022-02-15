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"Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса": Путин прокомментировал возможное признание "Л/ДНР"

15 февраля, 2022 вторник
16:55
война с Россией Путин

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обращение к нему Госдумы с просьбой признать террористические организации "ЛНР" и "ДНР" отдельными государствами

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Еспресо.TV.

"Депутаты парламента (Госдумы РФ, - ред.) ориентируются на общественное мнение, своих избирателей и они тонко его чувствуют. В нашей стране большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация коренным образом изменится в лучшую сторону", - сказал Путин.

Он добавил, что "нужно соблюдать Минские соглашения".

"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений. Мы надеемся, что наши партнеры и за океаном, и в Европе окажут влияние на киевскую власть и это решение будет найдено", - подытожил лидер РФ.

  • В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.
  • Госдума РФ приняла проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР"
  • Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал призыв российской Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину признать "ЛДНР" эскалационным действием, которое усложнит ситуацию в Европе.

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"ЛНР"
"ДНР"
ОРДЛО
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