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Главная война с Россией Мы должны сделать украинскую культуру своей для всех уголков нашего государства, - Княжицкий
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Мы должны сделать украинскую культуру своей для всех уголков нашего государства, - Княжицкий

1 сентября, 2022 четверг
17:45
война с Россией Николай Княжицкий

Народный депутат Николай Княжицкий убежден, что закон о дерусификации и деколонизации поможет развивать украинскую культуру в каждом регионе Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, сегодня у нас много народных депутатов, которые под брендом партии попали в Верховную Раду и голосуют за то, что им говорят из Офиса президента или из другого кабинета. Поэтому сегодня мы и имеем такую ситуацию с законопроектом о медиа", - пояснил Княжицкий.

Нардеп подчеркнул, что украинскую культуру следует развивать в каждом регионе Украины.

"Многое из происходящего в государстве перекликается с фронтом. Может так случиться, что люди будут забывать о войне. Мы смогли остановить наступление врага и ведем боевые действия, а для многих людей может создаться впечатление, что эта война идет не у них. Тогда снова появляются коллаборанты и тезисы о братском народе. Для этих людей Украина является чужой страной. Поэтому мы должны сделать украинскую культуру своей для каждого украинца, где бы он ни проживал", - добавил он.

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Украина
Россия
Николай Княжицкий
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