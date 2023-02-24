Об этом Жозеп Боррель заявил в интервью журналистам Радио Свобода.

По словам главы дипломатии ЕС, необходимо продолжать и увеличивать военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

"Это то, что мы пытались и пытаемся делать. И это то, что мы должны продолжать делать. Я не собираюсь изобретать велосипед. Мне нужно просто проявлять упрямство, настойчивость, стратегическое терпение. Если украинцы противятся, мы должны их поддержать", - сказал он. он.

Так, в ответ на вопрос предоставления ВСУ истребителей, Жозеп Боррель отметил, что нужно балансировать между поддержкой и статусом непосредственного участника войны.

"Мы должны внимательно проанализировать: какой уровень нашей поддержки? Но, насколько я понимаю, этой поддержки должно быть столько, сколько нужно. Были споры относительно того, должны ли мы давать танки? Да, мы собираемся предоставить танки. Должны ли мы дать истребители?" Это просьба президента Зеленского. В Мюнхене он просил об этом. И ставился вопрос о том, прислушиваются ли государства-члены к этой просьбе. А пока отправим танки, которые обещали, потому что танков там до сих пор нет. А они должны там быстро появиться", – резюмировал глава дипломатии ЕС.