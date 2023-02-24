Мы должны придерживаться баланса, пока отправим танки, - Боррель об истребителях для Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утвердил, что экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины нужно увеличивать, но есть вопросы баланса
Об этом Жозеп Боррель заявил в интервью журналистам Радио Свобода.
По словам главы дипломатии ЕС, необходимо продолжать и увеличивать военную, экономическую и гуманитарную поддержку.
"Это то, что мы пытались и пытаемся делать. И это то, что мы должны продолжать делать. Я не собираюсь изобретать велосипед. Мне нужно просто проявлять упрямство, настойчивость, стратегическое терпение. Если украинцы противятся, мы должны их поддержать", - сказал он. он.
Так, в ответ на вопрос предоставления ВСУ истребителей, Жозеп Боррель отметил, что нужно балансировать между поддержкой и статусом непосредственного участника войны.
"Мы должны внимательно проанализировать: какой уровень нашей поддержки? Но, насколько я понимаю, этой поддержки должно быть столько, сколько нужно. Были споры относительно того, должны ли мы давать танки? Да, мы собираемся предоставить танки. Должны ли мы дать истребители?" Это просьба президента Зеленского. В Мюнхене он просил об этом. И ставился вопрос о том, прислушиваются ли государства-члены к этой просьбе. А пока отправим танки, которые обещали, потому что танков там до сих пор нет. А они должны там быстро появиться", – резюмировал глава дипломатии ЕС.
- Напомним, ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул , что Россия не предпринимает никаких усилий в направлении мира и призвал поддержать Украину милитарно. В частности он заявил , что страны Европейского Союза должны передать Украине все запасы имеющихся боеприпасов, поскольку украинская армия остро нуждается в их для противостояния с РФ.
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