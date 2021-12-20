Мы должны предотвратить атаку РФ на Украину, - Дуда назвал "фундаментальным" вопрос безопасности

Об этом президент Польши заявил во время брифинга на совместном саммите Люблинского треугольника с Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой.



"Безопасность Украины - фундаментальный вопрос, мы не должны позволить военные нападения на нее и должны сделать все, чтобы предотвратить атаку", - подчеркнул Дуда.



Президент Польши выступил против любой политики уступок России. По его словам, именно РФ должна "сделать шаг назад" и остановить акты агрессии в рамках своей имперской политики.



"Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - заявил Анджей Дуда.

Напомним, 20 декабря проводится трехсторонняя встреча президентов Украины, Литвы и Польши в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.