Об этом заявил советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Еспресо. Россия и Китай сформировали новую ось, где Китай является старшим, а Россия – младшим партнером.

По его словам, когда Си Цзиньпин навестил Владимира Путина в Москве в марте, мир стал свидетелем завершения периода после холодной войны.

"Речь идет о том, что идея разграничения региональных конфликтов осталась в прошлом, будь то в контексте нападения России на Украину или, конечно, мы надеемся избежать нападения Китая на Тайвань. Они действуют вместе, и поэтому я считаю, что и в НАТО, и в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе мы должны обдумывать ответ на угрозу со стороны оси Россия - Китай. Мы должны мыслить более комплексно", - подчеркнул Болтон.

Экс-советник президента США добавил: происходящее между Россией и Украиной не ограничивается отношениями между этими странами, ведь влияние ощутимо по всему российско-китайскому периметру.

Болтон рассказал, что недавно услышал от французского советника по национальной безопасности Эманюэля Бонна о том, что Китай действительно поставляет оружие в Россию , несмотря на его публичные заявления.

"Если это даже не сложные оружейные комплексы, то это точно беспилотники. Так что на самом деле это не просто война с Россией, это война с Китаем, и именно поэтому так много азиатских стран – Тайвань, Южная Корея, Япония – сосредоточены на происходящем Украине", - отметил посол Болтон.

Позиция Китая по поводу войны в Украине и сотрудничество с РФ

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил , что Китай не оказывал России военной или какой-либо другой помощи в войне против Украины.

26 июня в Китае выразили поддержку России в обеспечении стабильности и развития страны, комментируя инцидент с ЧВК Вагнера, пытавшейся восстать против Кремля.

Впоследствии посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.

Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.

17 июля Россия и Китай начали совместные военные учения под названием "Север/Взаимодействие-2023" в Японском море, в рамках которых примут участие военно-морские и воздушные силы обеих стран.

24 июля издание Politico сообщило , что Китай может тайно поставлять России нелетальное оснащение и товары двойного назначения для ее армии – об этом свидетельствуют таможенные документы.

Впоследствии Китай усилил экономическое партнерство с Россией, из-за чего давление западных санкций в сфере экспортного контроля смягчилось.