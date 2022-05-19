Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам.

"Мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, возможно, всегда будет угрозой. После 24 февраля нам уже многое удалось. И сейчас, например, вы можете увидеть, как принципиально по-другому оценивается миром наш потенциал". Возможно, вы видели, как сравнивают, очень интересно, две статьи "Форбс": заголовок от 12 февраля – вторгнется ли Россия в Украину; и заголовок от 16 мая – вторгнется ли украинская армия в Россию", – говорит президент.

Однако, по его словам, важно, что сами украинцы думают о себе и Украине. Каким, по их мнению, должно быть государство, чтобы защитить себя от любой угрозы.

"Я не сомневаюсь, что мы завоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, которые боролись за независимость и победили. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и своего будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – это десятки тысяч жизней. Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине", – добавляет Зеленский.

Президент Владимир Зеленский отметил , что в России уже не осталось большого запаса ракет после того, как они выпустили по Украине более 2 тыс. единиц.

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