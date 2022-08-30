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Главная война с Россией Мы должны покончить с любой зависимостью от России, – глава МИД Румынии

Мы должны покончить с любой зависимостью от России, – глава МИД Румынии

30 августа, 2022 вторник
21:31
война с Россией

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает, что в отношениях с Россией Европейский Союз должен избавиться от любой зависимости от Москвы

Об этом Богдан Ауреску сообщил журналистам перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Праге во вторник, 30 августа.

"Мы не можем вернуться к привычным отношениям с РФ. Сейчас, конечно, рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно дело понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России", – заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Румынии анонсировал встречу с министрами иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии в среду.

"И это важно, потому что это первая такая встреча после важного решения, принятого Европейским советом по предоставлению им кандидатского статуса. Поэтому мы должны услышать эти страны, узнать их потребности, чтобы оказать помощь и техническую поддержку реформам, после которых они станут членами ЕС", – добавил Ауреску.

  • Напомним, что 30 августа руководящие круги ЕС обсуждали возможность освободить российскую молодежь от ограничений по выдаче виз, которые планируется ввести на заседании министров иностранных дел стран ЕС.

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