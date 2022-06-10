Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Der Spiegel.

Новые указания, которые, как утверждает немецкое издание, разрабатывает Министерство экономики, появились в то время, когда Германия сталкивается с критикой со стороны оппозиции, союзников и Киева из-за задержек с поставкой тяжелого оружия Украине для ее борьбы с Россией.

Поскольку новые рекомендации будут включены в новый закон об экспорте оружия, они сосредотачиваются на конкретных действиях страны-получателя во внутренней и внешней политике, а не на более широком вопросе о том, может ли это оружие использоваться для нарушения прав человека.

Агнешка Бруггер, заместитель лидера "Зеленых" в парламенте, контролирующая министерства экономики и иностранных дел в правительственной коалиции, сказала Der Spiegel, что это приведет к тому, что в страны, разделяющие "мирные, западные ценности", будут ставить меньше ограничений.

"Мы должны положить конецкончить с глупостью политики безопасности, которая награждает агрессивных автократов и нарушителей прав человека немецким оружием", – сказала она.

7 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна делает больше для поддержки Украины, чем почти все государства мира.

Также Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украине. По его словам, страна доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн. патронов, сотню тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин. Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.

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