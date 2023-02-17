Мы должны побороть то, что несет Россия, насилия такого уровня не должно быть в мире, - Макрон
Сейчас нет условий для диалога – Россия выбрала не переговоры, а военные действия. Европа не может позволить, чтобы такой уровень насилия имел место в мире
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировал Еспресо.
"Мы должны сохранять наше единство, чтобы Россия могла раз и навсегда остановить свои амбиции, чтобы она не поступала так. Россия продолжает приобретать теневую продукцию. К сожалению, никто не может изменить географическое положение Европы – Россия будет частью Европы. Никто в этом зале не сможет решить эту дилемму. Если мы хотим работать на перспективу длительного мира – мы должны побороть то, что несет с собой Россия. Мы должны продолжать бороться в этом духе", - отметил он.
Макрон добавил, что Франция поддерживает единство всей Европы и действовала решительно.
"Мы продолжаем вести переговоры, где это возможно. Сейчас не пришла пора диалога, Россия выбрала не переговоры, а военные действия. Она пытается дойти до определенного уровня эскалации, продолжает атаковать объекты гражданской и критической инфраструктуры, продолжает совершать гражданские преступления. Решение очень простое - Россия не должна и не может выиграть этой войны. Мы не можем позволить, чтобы такой уровень насилия имел место в мире. Это пошатнувшаяся стабильность во всем мире", - подытожил президент Франции.
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