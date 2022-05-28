"Мы должны победить Путина – от этого зависит судьба цивилизации", – Сорос

Об этом рассуждает Джордж Сорос, сообщает Independent.

"Борьба с пандемией и изменением климата, избегание ядерной войны и поддержка глобальных институций вынуждены отойти на второй план в борьбе между открытым и закрытым обществом. Сейчас господствуют репрессивные режимы, а открытые общества находятся в осаде. Китай и Россия представляют наибольшую угрозу открытым обществам" , пишет Джордж Сорос.

Большинство людей признает, что в конце концов умрет, но это воспринимается как должное, ведь главное, что мир выживет.

"Мы должны победить Путина – от этого зависит судьба цивилизации", – акцентирует Джордж Сорос.

Отметим, что сегодня даже канцлер Германии Шольц признал , что Путин хочет "вернуться в закон силы".

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