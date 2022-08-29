"Мы должны платить цену войны на европейской земле": Вучич заявил, что Сербия сможет обойтись без российских энергоносителей
Президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 29 августа, заявил, что у страны есть достаточные финансовые возможности для обеспечения себя энергоресурсами из других стран
Об этом сообщает издание Reuters.
"Мы должны платить цену войны на европейской земле", - сказал Вучич, в то же время заверив, что страна не пострадает из-за этого.
"Мы будем брать нефть в Ираке. Я также постараюсь поговорить с Венесуэлой. Мы можем брать отовсюду. Мы не брезгуем", - сказал он.
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Также Вучич сообщил, что газовые хранилища в стране заполнены настолько, что запасов хватит на 60 дней, если использовать законтрактованные запасы в соседней Венгрии.
Кроме этого, Белград будет искать дополнительный уголь для тепловых электростанций, генерирующих более двух третей электроэнергии в стране – в частности, планируется закупить около двух миллионов тонн в Китае и Индонезии.
- Политолог-международник Владимир Воля 15 августа заявил, что Сербия начала дистанцироваться от путинского режима.
- 22 августа стало известно, что с ноября Сербия перестанет покупать российскую нефть в связи с соблюдением санкций ЕС против РФ.
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