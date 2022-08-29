"Мы должны платить цену войны на европейской земле": Вучич заявил, что Сербия сможет обойтись без российских энергоносителей

Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы должны платить цену войны на европейской земле", - сказал Вучич, в то же время заверив, что страна не пострадает из-за этого.

"Мы будем брать нефть в Ираке. Я также постараюсь поговорить с Венесуэлой. Мы можем брать отовсюду. Мы не брезгуем", - сказал он.

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Также Вучич сообщил, что газовые хранилища в стране заполнены настолько, что запасов хватит на 60 дней, если использовать законтрактованные запасы в соседней Венгрии.

Кроме этого, Белград будет искать дополнительный уголь для тепловых электростанций, генерирующих более двух третей электроэнергии в стране – в частности, планируется закупить около двух миллионов тонн в Китае и Индонезии.

Политолог-международник Владимир Воля 15 августа заявил, что Сербия начала дистанцироваться от путинского режима.

22 августа стало известно, что с ноября Сербия перестанет покупать российскую нефть в связи с соблюдением санкций ЕС против РФ.

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