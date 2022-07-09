Дипломат поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Мы должны переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние США – Россия. Мы показали здесь свою роль и свои возможности. Пока нам не удастся сделать Поднебесную своим сторонником, но в стратегической перспективе мы имеем серьезный вызов, ведь для Запада – США, НАТО – Китай является стратегическим вызовом", - отметил Чалый.

Дипломат добавил, что Китай будет проявлять интерес к Украине.

"Китай не все понял по отношению к украинцам. Сейчас они будут еще больше заинтересованы в том, чтобы узнать, что же мы за нация такая и каким образом в руках украинских артиллеристов работает как советское вооружение, так и современное, западное", - заметил Валерий Чалый.

5 июля стало известно, что Иран, Россия и Китай готовятся провести серию крупных военных учений в Латинской Америке, демонстрируя силу, чтобы показать, как их войска могут достичь Соединенных Штатов.

Главы MI5 и ФБР в своем первом совместном выступлении в среду, 6 июля, предупредили о растущей долгосрочной угрозе Китая для интересов Британии и США.

9 июля стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкэн провел первую в 2022 году встречу с министром иностранных дел Китая Ван І.

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