Мы должны переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние США – Россия, - дипломат Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый заявил, что нам нужно переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние Соединенные Штаты Америки - Российская Федерация
Дипломат поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Мы должны переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние США – Россия. Мы показали здесь свою роль и свои возможности. Пока нам не удастся сделать Поднебесную своим сторонником, но в стратегической перспективе мы имеем серьезный вызов, ведь для Запада – США, НАТО – Китай является стратегическим вызовом", - отметил Чалый.
Дипломат добавил, что Китай будет проявлять интерес к Украине.
"Китай не все понял по отношению к украинцам. Сейчас они будут еще больше заинтересованы в том, чтобы узнать, что же мы за нация такая и каким образом в руках украинских артиллеристов работает как советское вооружение, так и современное, западное", - заметил Валерий Чалый.
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