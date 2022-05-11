Капитан 1-го ранга запаса рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Особенно важен остров Змеиный из-за его локации. Это фактически ворота к северо-западной части Черного моря, а также вокруг острова есть 12-мильная зона территориального моря. Если россияне оставят остров Змеиный за собой после окончания боевых действий, то перекроют путь к нашим южным портам, но я думаю, что этого не будет. Военное значение острова Змеиный заключается в том, что россияне разместили на нем специальную аппаратуру радио- и радиоэлектронной разведки, что позволяет врагу фиксировать ситуацию в южных регионах Украины, на побережье Черного моря и, возможно, в Румынии", - отметил Рыженко.

Эксперт добавил, что расположение острова Змеиного позволяет Вооруженным силам Украины наносить огневые поражения по позициям россиян на нем.

"Географически остров находится в 140 км от Одессы и в 35 км от дельты Дуная. То есть в ближайшей точке мы имеем возможность держать Змеиный на огневом контакте и периодически запускать по позициям РФ ракеты и беспилотные летательные аппараты - уничтожать вражескую технику. Россияне также имеют на острове небольшой контингент и средства ПВО объектового значения для защиты. Мы периодически уничтожаем эту способность "байрактарами". Россияне особенно активизировались, когда встал вопрос о возможной атаке по Молдове и Приднестровью. Украине нужно поддерживать огневой контроль над островом, уничтожать силы противника и вести наблюдение", - заметил Андрей Рыженко.

Военный эксперт также подчеркнул, что остров Змеиный нужно освободить от россиян, поскольку Россия не позволит добывать залежи полезных ископаемых поблизости.

"Вокруг острова Змеиный обнаружены довольно серьезные залежи углеводородов, которые принадлежат как Украине, так и Румынии. Если остров будет принадлежать России, страна-агрессор эти залежи использовать не будет, но и не будет позволять это другим, чтобы соседи были привязаны к ней" , – объяснил Рыженко.

Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины в субботу, 7 мая 2022 года, продемонстрировало уничтожение российской военной цели у временно оккупированного острова Змеиный.

В последнее время это уже не первое уничтожение украинскими "байрактарами" крупных российских катеров и установленной захватчиками системы ПВО на острове Змеиный.

В субботу, 7 мая, противовоздушная оборона Украины уничтожила 1 вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты РФ.

Воздушные Силы Украины сообщили, что 7 мая вблизи острова Змеиный произошли авиационные баталии между Украиной и РФ, а противник понес ощутимые потери .

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