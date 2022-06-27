Мы должны остановить войну, несмотря на то, какую экономическую и политическую цену придется заплатить – Майя Санду на Киевщине

Об этом Майя Санду заявила во время посещения Киевщины, передает корреспондент Еспресо.

Мая Санду прибыла в Украину с необъявленным визитом. Она посетила городки в Киевской области, которые сильно пострадали от действий российской армии. Президент Молдовы заявила, что после увиденного "разрывается сердце", а людям, совершавшим эти страшные преступления, не может быть никаких оправданий.

Санду также признала, что Молдова, как и Украина, сейчас находится в опасности из-за российской угрозы. Поэтому нужно предотвратить новые вторжения в суверенные государства со стороны России.

Далее президент Молдовы встретится с Владимиром Зеленским.

Мая Санду - президентка Молдови. Фото: Еспресо, Валерія Пашко

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