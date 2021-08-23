Мы должны остановить насильственную интеграцию полуострова Крым в Российскую Федерацию, - Мишель

Об этом он сообщил на саммите "Крымской платформы" в эфире Еспресо.TV .



"Я здесь, чтобы подтвердить неизменную позицию Европейского Союза. А именно, мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Мы и в дальнейшем будем придерживаться политики непризнания аннексии Крыма и нарушения международного права. Поскольку наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия не стала легитимной. " - сказал Мишель.



Мишель добавил, что Европейский Союз проводит мероприятия, которые бы помогали Украине преодолеть последствия аннексии Крыма.



"Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне среди международной повестки дня. И ЕС хочет засвидетельствовать нашу неизменную политическую поддержку этому вопросу. Таким образом мы хотим реагировать на угрозу международному порядку. И для этого мы должны привлекать как можно большую международную поддержку Украины. Поддержку территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма ", - добавил Мишель.



По словам Мишеля, Россия продолжает действовать агрессивно и так, как начала действовать еще в 2014 году. Он отметил, что Российская Федерация активно пытается милитаризировать регион Черного и Азовского морей.





"Мы должны остановить насильственную интеграцию полуострова Крым в Российскую Федерацию. Все деструктивные шаги России на полуострове должны быть прекращены. И сегодня, в день провозглашения независимости Украины, мы должны говорить о том, что территория Украины должна быть целостной вместе с Крымом, и о спокойном и мирном будущем этого государства ", - добавил Мишель.



Напомним, 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова. В форуме приняли участие делегаты от 45 стран: США, всех членов ЕС, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канады, Исландии. Среди них девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.



23 августа на учредительном саммите Крымской платформы президент Владимир Зеленский объявил о создании Офиса для координации по вопросам санкций и преодоления последствий оккупации полуострова



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа должна работать над тем, чтобы украинцы вернулись в свои крымские дома

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb