Политик поделился деталями во время Крымской платформы, транслировавшейся в эфире телеканала "Еспресо".

"Перед лицом путинского нападения мы должны и дальше оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в которых они нуждаются. Пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет силы со всей территории Украины", - отметил Джонсон.

Политик подчеркнул, что никогда не признает аннексии Крыма или какой-либо другой территории Украины.

"Для нас всех важно быть вместе. Мы не можем позволить, чтобы силой оружия менялись границы той или иной страны. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма или какой-либо другой части украинской территории", - заметил Борис Джонсон.

19 августа стало известно, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи еще на $775 млн.

22 августа издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты включили высокоточные боеприпасы для артиллерии 155 миллиметров Excalibur в новый пакет вооружений для Украины.

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