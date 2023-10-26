Буча, Мариуполь, уничтожение крейсера "Москва": в первые месяцы полномасштабного вторжения было много событий. Даже я буду путаться в них и могу что-нибудь забыть. Сейчас этого меньше, потому что линия фронта стабильна.

Война началась в 2014 году, а российская подготовка к ней вообще продолжалась с 1991 года. Есть множество фактов, об этом свидетельствующих. Мы не стабилизировали эти термины: АТО, ООС, полномасштабная фаза. На самом же деле происходит российско-украинская война, в которой есть несколько фаз вторжения: Крымская, Донбасская и полномасштабная. Этой протяженностью должны заниматься и журналисты, и государство. Ведь негатив общество впитывает быстро, а хорошим вещам должен кто-то научить. Нужна традиция, которой пока нет.

Построение качественной, системной информационной политики — задача государства, а профильное министерство не успевает по вызовам времени.

В Украине отсутствует системная информационная политика, угрожающая пониманию исторических событий сегодняшней войны для последующих поколений. Зато безнаказанными остаются пророссийские блоггеры, годами отравлявшие украинское информпространство в интересах врага.

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Из всех стран, связанных с внешним миром, зачистить информационное поле удалось только Китаю, и то не до конца. Даже Россия не смогла полностью зачистить все. Мы живем в информационную эпоху, поэтому ввести цензуру, чтобы все говорили только правильные вещи, невозможно. В Украине могут быть пророссийские блоггеры, для них в каждом областном центре найдется специальное заведение — следственный изолятор. Там должны находиться открыто пророссийские блоггеры. Относительно остальных "чертей" можно было давно открыть уголовное производство по статье 111 "государственная измена".

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

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