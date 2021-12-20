Мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему, - Боррель об угрозе вторжения РФ в Украину

Об этом в своем блоге сообщил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что конечные намерения России в отношении Украины не ясны, за исключением того, что РФ стремится угрожать Украине и ослабить ее. По его словам, могут разворачиваться разные сценарии.

"Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", – заметил Боррель.

Представитель ЕС подчеркнул, что странам ЕС нужно быть готовыми к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России будут иметь тяжелые последствия", - добавил Боррель.