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Главная война с Россией Мы должны лишить Россию наступательной способности, очистить землю от оккупантов и освободить Крым, - генерал ВСУ Кривонос
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Мы должны лишить Россию наступательной способности, очистить землю от оккупантов и освободить Крым, - генерал ВСУ Кривонос

18 августа, 2022 четверг
14:51
война с Россией

Первый заместитель командующего ССО 2016-2019 гг. Сергей Кривонос убежден, что мы должны лишить страну-агрессора Россию наступательной способности, очистить украинскую землю от оккупантов и освободить Крым

Генерал-майор запаса ВСУ поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Мы должны разгромить войска Российской Федерации, чтобы у них не было наступательной способности. Потом нужно очистить нашу землю от российского врага и освободить Крым. Но для этого нам нужна помощь наших западных партнеров", – отметил Кривонос.

Военный добавил, что не верит в дипломатическое решение российско-украинской войны.

"Пока я не верю в способность дипломатии в окончании войны. Дипломаты могут присоединиться к переговорам, когда РФ будет разгромлена. Кто-то может сказать, что мы хотим воевать до конца - так и есть. Россияне также нацелены воевать до победного конца. Все их попытки рассказать о перемирии – это введение в заблуждение нас и всего мира", - заметил Сергей Кривонос.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 августа РФ потеряла около 44,3 тысячи оккупантов , 1889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов.

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