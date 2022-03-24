Мы должны каждый день напоминать о себе Европе, чтобы они не устали от этой войны, чтобы активно выходили на протесты, – нардепка Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Клипуш-Цинцадзе подчеркнула, что украинцам необходимо активно общаться с европейцами, чтобы они выходили на протесты
"Мы с вами не имеем варианта устать. У нас есть выбор только выиграть и выжить. В мире же, в отличие от нас, есть другие варианты, поэтому мы не имеем права дать им устать от этой войны", – подчеркнула она в эфире Espreso TV
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Климпуш-Цинацадзе отметила: "Помогает не только наш онлайн-контакт, который мы устанавливаем через включения и социальные сети, но и то, что могут делать наши граждане, ставшие беженцами за границей. Они могут поднимать европейцев на протесты. Каждый на своем месте должно выкладываться на максимум, чтобы эти протесты были громкими, массовыми, чтобы нас услышали политики, представляющие демократии в мире. Для них, в отличие от России, важен голос общества. Поэтому помощь Украине может прийти именно из-за таких протестов", - сказала нардепка. .
- Напомним, президент США Джо Байден отправился в Европу для участия в серии саммитов, включая внеочередной саммит стран НАТО
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