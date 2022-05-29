Мы должны как можно скорее "выгрызть" ПДЧ в НАТО, потому что это вопрос существования Украинского государства, - Порошенко в интервью Портникову

Порошенко убежден – Украина усилит Альянс, а опыт российской агрессии позволит сделать НАТО более эффективным.

"И не остановят нас орбаны. Мы должны выработать механизм, который сделает НАТО более эффективным. НАТО должно научиться на агрессии России против Украины для того, чтобы стать более эффективным", - говорит Порошенко.

Он отметил, что планировал говорить об этом во время Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе: "На заседании ПА НАТО и на двусторонних встречах с руководством стран-членов НАТО я буду подчеркивать, что альтернативы НАТО не существует и никто не имеет права нас остановить".

"Саммит НАТО в Мадриде должен быть историческим. По трем причинам. Причина первая – Финляндия. Причина вторая – Швеция. Причина третья – Украина. И если Путин хотел, как он там утверждал, отдалить границы НАТО от России, для того чтобы, как он говорил, "полетное время ракеты до Кремля" не было меньше 4 минут, - вот я подчеркиваю: НАТО должно продемонстрировать свою взрослость. У меня нет никакого сомнения, что Швеция и Финляндия будут приняты. Уже на сегодняшний день есть первые признаки, что Турция и эти две страны нашли компромисс при соответствующем содействии США и других стран-членов НАТО", – констатирует Порошенко.

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