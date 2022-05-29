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Главная война с Россией Мы должны как можно скорее "выгрызть" ПДЧ в НАТО, потому что это вопрос существования Украинского государства, - Порошенко в интервью Портникову

Мы должны как можно скорее "выгрызть" ПДЧ в НАТО, потому что это вопрос существования Украинского государства, - Порошенко в интервью Портникову

29 мая, 2022 воскресенье
20:01
война с Россией

Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Еспресо", записанном в пятницу, 27 мая, заявил, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО на ближайшем саммите в Мадриде

Порошенко убежден – Украина усилит Альянс, а опыт российской агрессии позволит сделать НАТО более эффективным.

"И не остановят нас орбаны. Мы должны выработать механизм, который сделает НАТО более эффективным. НАТО должно научиться на агрессии России против Украины для того, чтобы стать более эффективным", - говорит Порошенко.

Он отметил, что планировал говорить об этом во время Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе: "На заседании ПА НАТО и на двусторонних встречах с руководством стран-членов НАТО я буду подчеркивать, что альтернативы НАТО не существует и никто не имеет права нас остановить".

"Саммит НАТО в Мадриде должен быть историческим. По трем причинам. Причина первая – Финляндия. Причина вторая – Швеция. Причина третья – Украина. И если Путин хотел, как он там утверждал, отдалить границы НАТО от России, для того чтобы, как он говорил, "полетное время ракеты до Кремля" не было меньше 4 минут, - вот я подчеркиваю: НАТО должно продемонстрировать свою взрослость. У меня нет никакого сомнения, что Швеция и Финляндия будут приняты. Уже на сегодняшний день есть первые признаки, что Турция и эти две страны нашли компромисс при соответствующем содействии США и других стран-членов НАТО", – констатирует Порошенко.

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Виталий Портников
Петр Порошенко
интервью
НАТО
членство в НАТО
ПДЧ
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