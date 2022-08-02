Мы должны как государство обеспечить людей жильем и условиями, - депутат Краматорского горсовета об обязательной эвакуации из Донбасса

Об этом в эфире Эспрессо заявила депутат Краматорского городского совета Ангелина Шостак.

"У нас ежедневно публикуются варианты, куда можно поехать, кто осуществляет эвакуацию. Городской совет при содействии Донецкой ОВА эвакуирует людей в Кировоградскую область, поэтому можно поехать туда. Краматорск обеспечивает доставку к поезду в Покровске", - сказала она.

Шостак прокомментировала решение правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области.

"Я хочу сказать, инициатива президента, наверное, направлена на позитив, но я хочу отметить, что за 5 месяцев войны, а до этого 8 лет должны быть построены либо какие-то городки, либо перестроены базы отдыха, либо какие-то помещения для переселенцев", – добавила депутат горсовета.

Она считает, что государство должно обеспечить эвакуируемых людей жильем и соответствующими условиями.

"Даже сейчас выселяют из школ, хотя президент и госпожа Верещук говорят, что это незаконно. Но попробуйте сказать это тем людям, которые знают ситуацию изнутри. Должна быть какая-то программа, не просто говорить: "Все уехали-все переселились". Мы должны как государство обеспечит этих людей жильем и надлежащими условиями, потому что впереди зима. А снимать жилье - это не малые средства. Есть разные ценовые категории, но это не пять копеек", - подытожила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал население Донецкой области эвакуироваться на безопасную территорию. 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.