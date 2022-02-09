"Мы должны иметь план на случай, если нас поставят перед фактом": нардеп Костенко об идее "финляндизации" Украины
Народный депутат Роман Костенко прокомментировал появившуюся в СМИ идею относительно нейтралитета Украины из-за эскалации войны с РФ
Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Если мы говорим о "финляндизации", об этом уже говорят, меня беспокоит, что это стоит на повестке дня. Мы должны говорить о том, что у нас записано в Конституции, - движении в НАТО и ЕС. Мы не собираемся быть нейтральными, мы хотим в европейскую семью", - добавил Костенко.
По его мнению, Украина должна иметь план на этот случай, если нас поставят перед фактом: "вы должны быть нейтральными 10, 20 лет, потому что это условие Путина, иначе будет нападать".
"Если это будет фактом, мы должны придумать план и сказать: чтобы быть нейтральной страной, мы должны иметь 500 тыс. армии с определенным вооружением и финансированием. Вы готовы нам обеспечить? Только в этом случае мы сможем чувствовать себя безопасно. И тогда вопрос к ЕС: вы понимаете, что в Украине самая сильная армия Европы, на которую пытается влиять РФ и пытается вернуть ее в свою сферу влияния? Мы должны выставлять свои предложения и условия, потому что нейтралитет с действующими экономическими возможностями является угрозой для нашего суверенитета".
- Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что говорил с Владимиром Путиным о "финляндизации" Украины.
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