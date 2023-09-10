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"Мы должны формировать мощную систему ПВО": генерал Маломуж о развертывании Россией нового этапа войны

10 сентября, 2023 воскресенье
12:21
Война с Россией Николай Маломуж

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж прокомментировал развертывание Россией нового этапа войны

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы уже больше года говорим о том, что Россия готовит новый этап войны. Она готовит стратегические резервы и знаковым было заседание коллегии минобороны России во главе с Путиным в декабре 2022 года, где они определили мобилизацию до 1 млн 200 тыс. человек, где привлекли все виды военно-промышленного комплекса: стягивание резервов, включая получение боеприпасов ракетных систем стран своих партнеров, таких как Иран, Северная Корея, Африка", - сказал он.

Кроме того, Маломуж отметил, что РФ также возвращает те ресурсы, которые она одно время перепродавала.

"То есть мы видим эти попытки. Разведка сегодня говорит постфактум. У нас действительно были такие знания, что день и ночь работают эти заводы, у них еще нет тех ресурсов, чтобы быстро все сделать, но постепенно наращивают", - отметил генерал Маломуж.

Он отметил, что сегодня Украине противостоит армия не просто тактического уровня, а стратегического, где у них на территории нашего государства более 400 тыс. только личного состава и огромное количество техники.

"В России на всей территории в лесах на складах десятки миллионов боеприпасов разных типов. Они сейчас их реабилитируют и бросают на фронт – производят новые, меньше, но производят. Россия развернула все силы против нас. То есть мы должны это учитывать, формировать мощную систему ПВО в отношении защиты наших городов, включая критическую инфраструктуру. Это и системы ПВО, но защита непосредственно объектов, которые должны быть защищены, и бетонные укрепления", - добавил генерал.

  • По состоянию на 10 сентября 2023 года для атак по украинским населенным пунктам Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы.
Россия
оружие
окупанти
Военные новости
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