"Мы должны формировать мощную систему ПВО": генерал Маломуж о развертывании Россией нового этапа войны
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж прокомментировал развертывание Россией нового этапа войны
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы уже больше года говорим о том, что Россия готовит новый этап войны. Она готовит стратегические резервы и знаковым было заседание коллегии минобороны России во главе с Путиным в декабре 2022 года, где они определили мобилизацию до 1 млн 200 тыс. человек, где привлекли все виды военно-промышленного комплекса: стягивание резервов, включая получение боеприпасов ракетных систем стран своих партнеров, таких как Иран, Северная Корея, Африка", - сказал он.
Кроме того, Маломуж отметил, что РФ также возвращает те ресурсы, которые она одно время перепродавала.
"То есть мы видим эти попытки. Разведка сегодня говорит постфактум. У нас действительно были такие знания, что день и ночь работают эти заводы, у них еще нет тех ресурсов, чтобы быстро все сделать, но постепенно наращивают", - отметил генерал Маломуж.
Он отметил, что сегодня Украине противостоит армия не просто тактического уровня, а стратегического, где у них на территории нашего государства более 400 тыс. только личного состава и огромное количество техники.
"В России на всей территории в лесах на складах десятки миллионов боеприпасов разных типов. Они сейчас их реабилитируют и бросают на фронт – производят новые, меньше, но производят. Россия развернула все силы против нас. То есть мы должны это учитывать, формировать мощную систему ПВО в отношении защиты наших городов, включая критическую инфраструктуру. Это и системы ПВО, но защита непосредственно объектов, которые должны быть защищены, и бетонные укрепления", - добавил генерал.
- По состоянию на 10 сентября 2023 года для атак по украинским населенным пунктам Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное