Мы должны двигаться по избранному пути. А куда этот путь доведет – посмотрим, – Зеленский отреагировал на заявление Пристайко о членстве в НАТО

Об этом президент сказал на брифинге в понедельник, 14 февраля, передает Еспресо.TV.



"Что касается того, правильно ли мы все поняли господина Пристайко или неправильно... Ну смотрите: в том, что он сказал надо обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немножко намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать, не поднимать постоянно вопроса о будущем членстве в Альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает", - отметил Зеленский.



Президент добавил, что в любом случае решение о вступлении зависит от Украины. Желание страны стать членом Евросоюза и Альянса прописаны в Конституции. Зеленский отметил, что членство в НАТО было бы гарантией безопасности Украины, особенно во времена вооруженного конфликта на востоке государства.



Однако, по мнению главы государства, вопрос состоит в том, как именно Украина будет осуществлять евроатлантическую интеграцию и кто будет ее союзниками.



"Но когда там будем - никто не знает. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться по тому пути, который мы избрали. На этом пути, самое главное, чтобы была наша мощная армия. А куда этот путь доведет, и когда - посмотрим", - сказал Зеленский.

Напомним, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с РФ. Впоследствии Пристайко опроверг свои слова, но уточнил, что Киев готов пойти на уступки во избежание полномасштабной войны.

В Кремле ответили, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значительного ответа на российские беспокойства.

Глава ВР Руслан Стефанчук заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе должна решать сама страна, и сейчас не ведется никаких дискуссий по поводу изменений в этой части Конституции.



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