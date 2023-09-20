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"Мы должны действовать, чтобы защититься от ущерба, который может нанести утопающий": Дуда об эмбарго на украинское зерно

20 сентября, 2023 среда
00:25
Экономика

Президент Анджей Дуда подверг критике действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров

Об этом сообщает Polskie Radio.

"Мы должны действовать, чтобы оградить себя от ущерба, причиненного утопающим. Потому что если утопающий наносит ущерб и потопит нас, то сам не получит помощи", – сказал Дуда журналистам в Нью-Йорке, куда прибыл на Генассамблею ООН.

Дуда заявил, что он и его правительство будут твердо защищать интересы польских фермеров, а во время пресс-конференции раскритиковало действия Украины и призвало помнить о помощи, которую она получает от Польши.

Он сравнил действия Украины с действиями утопающего, который хватается за соломинку: "Украина находится под ударом РФ и находится в очень сложной ситуации. Она хватает все, что может. Можете ли вы обвинять ее в этом? Ну, конечно, можно жаловаться. Должны ли мы действовать, чтобы защитить себя от ущерба от утопающего?Конечно, мы должны действовать, чтобы утопающий нам не причинил вреда, потому что если он утопит нас, ему не будет помощи".

Польша не закрыла свои границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры, о которых договорилась с Украиной, и благодаря которым сейчас через Польшу провозится вдвое больше зерна, чем в феврале или марте этого года, – отметил Дуда.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

Украина
Польша
зерно
экспорт зерна
фермеры
аграрии
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