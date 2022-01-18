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Мы должны дать Путину понять, что "Северный поток - 2" не будет работать в случае нападения на Украину, - сенатор США Ромни

18 января, 2022 вторник
10:59
Мир

Страны Запада должны дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что газопровод "Северный поток - 2" не будет работать, если Россия снова вторгнется в Украину

Об этом сенатор США республиканец Митт Ромни заявил в эфире NBC News.

"Мы должны дать Путину понять, что газопровод "Северный поток - 2" не будет работать. У него не будет этого богатства, если он предпримет какие-либо попытки свержения правительства в Украине. Его закроют", - сказал Ромни.

По его мнению, разрешить Путину построить "Северный поток - 2" в обход Украины было большой ошибкой.

Сенатор подчеркнул, что Россию будут ждать коллективные санкции всех стран ЕС, а не только США, если она прибегнет к новой агрессии против Украины.

Также Ромни заявил, что президент РФ пытается воссоздать СССР.

"Мы отдаем себе отчет, что Владимир Путин пытается воссоздать Советский Союз в той или иной форме. Он пытается восстановить то, что имел раньше. Этого нельзя допустить", - подчеркнул он.


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война с Россией
США
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