Мы должны дать Путину понять, что "Северный поток - 2" не будет работать в случае нападения на Украину, - сенатор США Ромни

Об этом сенатор США республиканец Митт Ромни заявил в эфире NBC News.



"Мы должны дать Путину понять, что газопровод "Северный поток - 2" не будет работать. У него не будет этого богатства, если он предпримет какие-либо попытки свержения правительства в Украине. Его закроют", - сказал Ромни.



По его мнению, разрешить Путину построить "Северный поток - 2" в обход Украины было большой ошибкой.



Сенатор подчеркнул, что Россию будут ждать коллективные санкции всех стран ЕС, а не только США, если она прибегнет к новой агрессии против Украины.



Также Ромни заявил, что президент РФ пытается воссоздать СССР.



"Мы отдаем себе отчет, что Владимир Путин пытается воссоздать Советский Союз в той или иной форме. Он пытается восстановить то, что имел раньше. Этого нельзя допустить", - подчеркнул он.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения РФ в Украину США предоставят нашему государству летальное оружие, и Россия заплатит высокую цену.