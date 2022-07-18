"Мы должны быть готовыми защищаться": глава МИД Чехии Липовский предлагает пересмотреть стратегию отношений с РФ
Министр иностранных дел Чехии – страны, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, – заявил, что в связи с агрессией РФ против Украины Брюсселю необходима новая долгосрочная стратегия отношений с Россией
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.
Во время своего выступления на заседании глав внешнеполитических ведомств государств ЕС господин Липовский отметил, что нынешние принципы, на которых основываются европейско-российские отношения, нужно изменить, так как они устарели.
"Мы должны учесть новую реальность враждебности (России, – ред.) и быть готовыми защищаться от российской угрозы", – сказал глава чешского МИД. Он также добавил, что более подробно этот вопрос будет обсуждаться в августе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.11
Покупка 36.11Продажа 37.14
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное