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"Мы должны быть готовыми защищаться": глава МИД Чехии Липовский предлагает пересмотреть стратегию отношений с РФ

18 июля, 2022 понедельник
19:01
Мир

Министр иностранных дел Чехии – страны, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, – заявил, что в связи с агрессией РФ против Украины Брюсселю необходима новая долгосрочная стратегия отношений с Россией

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Во время своего выступления на заседании глав внешнеполитических ведомств государств ЕС господин Липовский отметил, что нынешние принципы, на которых основываются европейско-российские отношения, нужно изменить, так как они устарели.

"Мы должны учесть новую реальность враждебности (России, – ред.) и быть готовыми защищаться от российской угрозы", – сказал глава чешского МИД. Он также добавил, что более подробно этот вопрос будет обсуждаться в августе.

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