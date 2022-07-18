Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Во время своего выступления на заседании глав внешнеполитических ведомств государств ЕС господин Липовский отметил, что нынешние принципы, на которых основываются европейско-российские отношения, нужно изменить, так как они устарели.

"Мы должны учесть новую реальность враждебности (России, – ред.) и быть готовыми защищаться от российской угрозы", – сказал глава чешского МИД. Он также добавил, что более подробно этот вопрос будет обсуждаться в августе.

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