Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

Комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по продлению военного положения и мобилизации , Маляр отметила, что сейчас хватает тех людей, которые были ранее мобилизованы.

"Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовы к развитию всех этих сценариев", - заявила Маляр.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ вывести оккупационные войска из Херсона и отступить на левый берег Днепра.

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