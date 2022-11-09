"Мы должны быть готовы ко всем сценариям": в Минобороны прокомментировали возможность дополнительной мобилизации
В Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
Комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по продлению военного положения и мобилизации , Маляр отметила, что сейчас хватает тех людей, которые были ранее мобилизованы.
"Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовы к развитию всех этих сценариев", - заявила Маляр.
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