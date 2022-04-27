"Мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины", - глава МИД Британии Лиз Трасс
Ситуация в Украине балансирует и может повернуться в любую сторону, поэтому Запад должен не допустить успокоения в отношении результата войны и увеличить помощь Украине
Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду, 27 апреля, информирует BBC News.
"Мы больше не будем себя чувствовать в безопасности, поэтому мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины", - говорится в обнародованных отрывках из ее речи. "Тяжелое вооружение, танки, самолеты – (нам нужно) глубоко копнуть наши запасы, нарастить производство. Нам необходимо сделать все это", - заявил Лиз Трасс.
- 26 апреля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина имеет право атаковать объекты в России, ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами.
- Борис Джонсон подтвердил, что Украина может атаковать цели на территории РФ.
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