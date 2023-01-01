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Главная война с Россией "Мы должны быть готовы к долгому пути": Столтенберг о войне в Украине

"Мы должны быть готовы к долгому пути": Столтенберг о войне в Украине

1 января, 2023 воскресенье
19:34
война с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не намерена отказываться от своей основной цели - "контроля над Украиной", поэтому следует быть готовыми "к долгому пути"

Об этом он сказал в комментарии российской службе BBC .

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установление контроля над Украиной", - отметил Столтенберг.

Он также отметил, что, несмотря на успехи Украины, не стоит надеяться, что война закончится быстро, поскольку РФ пополнила ряды своих военных.

"Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и возможной попытке нового наступления" , – сказал генсек НАТО.

Он также в очередной раз подчеркнул, что необходимо продолжать поддерживать Украину для победы нашего государства. По его словам, только военная поддержка Украины может убедить РФ сесть за стол переговоров.

"Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как независимое государство", - сказал Столтенберг.

Он также уверен, что эта война закончится за столом переговоров, но условия, на которых они состоятся, полностью зависят от соотношения сил на поле боя.

  • 30 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны альянса продолжить поставки оружия Украине.

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Украина
Россия
санкции против России
Йенс Столтенберг
НАТО
поддержка Украины
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