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"Мы должны быть готовы, что война может быть долгой", - министр обороны Швеции о помощи Украине

22 апреля, 2023 суббота
19:14
Война с Россией

Европейские союзники должны позаботиться о длительном обеспечении Сил обороны Украины всем необходимым

Об этом министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон заявил в вышедшем сегодня, 22 апреля 2023 года, интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. И поэтому очень важно убедиться, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы. В настоящее время Швеция председательствует в Евросоюзе, и мы прилагаем все усилия, чтобы активизировать поддержку внутри ЕС, чтобы мы могли выполнить обязательство предоставить до 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение одного года. Это имеет ключевое значение", - подчеркнул Йонсон.

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В этой связи, добавил министр, страны Евросоюза должны увеличить производство.

"Я думаю, что многие из нас имеют веские причины подумать как о стратегии ВПК, так и о том, что мы можем сделать, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов. У меня позавчера была встреча с еврокомиссаром Бретоном (комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, - ред.), он был в Швеции, он ездит по многим странам, и я приветствую это. Он путешествует по Европе, чтобы увидеть производство, поговорить с представителями отрасли, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы нарастить производство. Так что дело не только в механизме закупок, но и в наращивании производственных мощностей", - объяснил Пол Йонсон.

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По его мнению, нынешняя российско-украинская война является "в определенной степени, войной на истощение, войной, в которой безопасность снабжения действительно является ключевой".

"И поэтому мы сейчас в Швеции пересматриваем наши промышленные мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину на ее долгом пути ", – добавил Йонсон.

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