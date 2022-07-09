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Война с Россией: хроника
Главная Новости Мы должны быстро остановить Россию, которая искусственно создает энергетический и продовольственный кризис, - МИД Франции

Мы должны быстро остановить Россию, которая искусственно создает энергетический и продовольственный кризис, - МИД Франции

9 июля, 2022 суббота
02:03
Новости

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что самые развитые страны мира не могут отвлечь взгляд от войны в Украине, в том числе из-за последствий мировой экономики.

Об этом Колонна отметила в колонке для Jakarta Post, передает "Укринформ" со ссылкой на МИД Франции.

"G20 не может отвлечь взгляд от войны в Украине... ведь она имеет последствия для мировой экономики, которые влияют на нас всех и могут привести к глобальной рецессии и значительной неудаче наших усилий в борьбе с бедностью, если мы не примем меры", - отметила Колонна.

По ее словам, захватническая война России против Украины - новый шок для мировой экономики. "Все индикаторы красные. Цены на сырьевые товары резко выросли с 24 февраля, поставив миллионы людей под угрозу голода, повсюду растет инфляция, условия финансирования становятся жестче, что ложится непропорциональным бременем на развивающиеся экономики. Ответственность за это - исключительно на России", – пишет министр.

При этом она отмечает, что Россия держит население мира в заложниках, блокируя экспорт украинского зерна.

"Россия не только ворует зерно с оккупированных украинских территорий и намеренно уничтожает сельскохозяйственную инфраструктуру, но и занимается "пшеничной дипломатией", рискующей дестабилизировать уязвимые страны из-за ее насильственной экономической стратегии, независимо от человеческой цены", - подчеркнула Колонна.

То же, по ее словам, касается экспорта энергоресурсов: Россия решает создать искусственный дефицит поставок, чтобы вызвать резкий рост цен, чтобы Путин мог пополнять свой военный бюджет.

"G20 не может молчать. Она должна действовать быстро. Терпеть захват Россией глобальных цепочек создания стоимости – не в интересах ни одной экономики G20", – отмечает Колонна.

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война с Россией
Россия
Франция
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