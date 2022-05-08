"Мы должны брать у украинцев пример того, как воевать с империей": в Варшаве собрались лидеры коренных народов РФ

К мероприятию присоединились представители татарской, башкирской общественности, а также других народов России, названные организаторами мероприятия "порабощенные российским империализмом". Башкир представлял Руслан Габбасов, руководитель Башкирского национального политического центра, а татар – авторитетный политический и общественный деятель из Поволжья, бывший политзаключенный Кремля, а ныне политэмигрант Нафис Кашапов, передает Idel.Реалии .

Первым из представителей народов Идель-Урала (Поволжья и Урала) выступил Габбасов. Свое выступление он начал с оценок положения дел в сегодняшней России. В частности, он отметил, что "путинская Россия, хоть и называется "федерация", совсем таковой не является".

"Российская Федерация никакой федерацией не является, а является империей колониального типа", - подчеркнул он.

"Россия в том виде, как она существует, должна развалиться", - подчеркнул Руслан Габбасов.

"Идет не скрытый лингвоцид и этноцид. Сегодня к этому добавился и геноцид как в отношении украинского народа, так и народов России, представителей которых направляют на войну на убой", - отметил Габбасов.

По его словам, все этническое в современной России сводится "к песням и пляскам на утеху Москве". Он также обратил внимание участников форума на то, что политическое и национальное поле в России зачищено.

"Многие посажены. Сегодняшнее положение вещей никого не устраивает", - заявил общественный деятель.

Габбасов, помимо прочего, выступил и с конкретными предложениями, актуальными на данном этапе. Так, он призвал Запад и демократический мир создавать условия для формирования национальных кадров коренных народов России на Западе, основывать медиапроекты и т.д. По версии башкирского активиста, обученные на Западе национальные кадры впоследствии должны возглавить свои республики.

Габбасов также обратился к Вооруженным Силам Украины. Он считает, что ВСУ следует вести разъяснительную работу с пленными из национальных республик России и формировать нацотряды против режима Путина.

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Татарский активист Нафис Кашапов, представлявший на форуме общественную платформу "Свободный Идель-Урал", также выступил с речью.

Кашапов рассказал, какую работу он и его соратники проводили в Татарстане за последние 30 лет. Он отметил проекты, предусматривающие создание просветительской литературы на татарском и русском языках.

Татарского представителя тоже не устраивает положение дел в России. Он считает, что происходящее в Украине должно побуждать татар к переосмыслению многих вещей.

"Мы, татары, должны брать у украинцев пример того, как воевать с империей", – заявил он.

Кашапов выразил сожаление, что Татарстан производит порох и заряды, которые используются на войне в Украине.

"Нам, татарам, стыдно, что у нас в республике делают пули, которыми убивают украинцев", – сказал он.

Патроны для российских снайперских винтовок также производят в Поволжье, в Ульяновске, добавил Кашапов.

Говоря о политике Кремля по отношению к Татарстану, он отметил колониальный характер этих отношений.

"Они грабят наши богатства, нефтедоллары и теми самыми деньгами они уничтожают наши национальные республики", - подытожил татарский представитель.

В свою очередь Павел Мезерин, координатор движения "Свободная Ингрия", познакомил участников с историей возникновения и борьбы за свободу Ингерманландии.

Ингерманландия (или Ингрия) – территория вокруг Санкт-Петербурга. Она почти полностью находится внутри нынешней Ленинградской области. В разное время эта территория входила в состав Новгородской земли, Московского княжества, Русского царства, Швеции, Российской империи и СССР. Во время гражданской войны в течение полутора лет (с июля 1919 по декабрь 1920-го) часть этой территории имела суверенитет под названием Северная Ингрия.

На форуме также был представлен общественный деятель от коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Павел Суляндзига, вынужденный жить за переделами России. В своем выступлении он заявил, что проживает в США и уехал из России из-за преследований.

Напомним, в 2019 году американский аналитик Януш Бугайский в колонке под названием "Управляя распадом России" (Managing Russia's dissolution ), опубликованной в близкой к конгрессу вашингтонской газете The Hill, призвал страны Запада наладить связи с разными российскими регионами и поддержать "их мирный переход к (собственной) государственности" .

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