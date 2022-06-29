Мы должны бок о бок с партнерами реагировать на вызовы Китая, - генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО с партнерами должны рука об руку реагировать на вызовы Китая
Политик рассказал об этом во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире Эспрессо.
"Мы должны принимать во внимание все вызовы, которые перед нами ставит Китай. Поэтому мы должны стоять бок о бок вместе с нашими партнерами, чтобы обеспечивать мир в мировом масштабе. Мы стремимся наращивать военный потенциал и усилить сотрудничество со странами тихоокеанского региона", – отметил Столтенберг.
Генсек добавил, что власти Китая активно инвестируют в критическую инфраструктуру.
"Китай, в частности, сильно инвестирует в критическую инфраструктуру, осуществляет мониторинг за всеми своими гражданами из-за высокотехнологичных систем", - отметил Йенс Столтенберг.
- Ранее в этот же день генсек НАТО сообщил, что Россия превратилась из стратегического партнера в угрозу Североатлантическому Альянсу . Столтенберг также подчеркнул, что НАТО поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в частности, по членству Украины в Альянсе.
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