Мы должны благодарить украинцев за защиту всей Европы, - премьер Молдовы
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что ракеты в воздушном пространстве страны и их возможное падение - вина РФ, а Украина защищает не только себя, но и всю Европу
Заявление премьер-министра передает молдавское издание Point.md .
На вопрос журналиста о ходе расследования после падения ракет на территории Молдовы и их принадлежности Дорин Речан не смог дать четкого ответа, однако дал опровержение молдавского минобороны касаемо слухов о падении новых.
"Эти ракеты падают сюда из-за войны и агрессии России в Украине. Мы должны благодарить Украину и украинцев за то, что они защищают свою Родину, защищают нас и всю Европу", - сказал Дорин Речан.
В то же время, по словам главы правительства, Молдова должна усилить свои возможности противовоздушной обороны.
"Нам необходимо усилить наши возможности ПВО. Сегодня минобороны заявило, что пролетов над нашей территорией не было, но это не значит, что нам не нужно готовиться к рискам. Сегодня перед Республикой Молдова стоят вызовы, и мы будем продолжать обеспечивать мир и покой", - утвердил он.
- 5 декабря 2022 года во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета . Обломки российской ракеты вблизи Ларги были обнаружены также после российских обстрелов Украины 14 января 2023 года.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 февраля сообщил о двух российских ракетах "Калибр", пролетевших над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. Молдова подтвердила пролет ракеты, Румыния – опровергла.
- А 16 февраля пограничная полиция Молдовы снова нашла у границы с Украиной обломок российской ракеты.
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