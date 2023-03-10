Мы должны благодарить украинцев за защиту всей Европы, - премьер Молдовы

Заявление премьер-министра передает молдавское издание Point.md .

На вопрос журналиста о ходе расследования после падения ракет на территории Молдовы и их принадлежности Дорин Речан не смог дать четкого ответа, однако дал опровержение молдавского минобороны касаемо слухов о падении новых.

"Эти ракеты падают сюда из-за войны и агрессии России в Украине. Мы должны благодарить Украину и украинцев за то, что они защищают свою Родину, защищают нас и всю Европу", - сказал Дорин Речан.

В то же время, по словам главы правительства, Молдова должна усилить свои возможности противовоздушной обороны.

"Нам необходимо усилить наши возможности ПВО. Сегодня минобороны заявило, что пролетов над нашей территорией не было, но это не значит, что нам не нужно готовиться к рискам. Сегодня перед Республикой Молдова стоят вызовы, и мы будем продолжать обеспечивать мир и покой", - утвердил он.