Мы долго сомневались, сейчас должны пересечь все "красные линии" в военной помощи Украины, - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что союзники Украины должны предоставить всю необходимую военную помощь, в том числе по вооружению
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, пишет "Европейская правда".
"Для меня совершенно ясно, что мы должны пересечь все красные линии. Иначе мы теряем время. Каждый день людей убивают и пытают. Депортация детей – это обычное дело, как и бомбардировка объектов инфраструктуры. Оглядываясь назад, мы потеряли время из-за того, что Мы все равно пришли к этим решениям, но слишком поздно и очень дорогой ценой, мы должны быть очень решительными, потому что имеем дело с очень опасным агрессором, который не знает границ. что-нибудь остановится – если ему удастся, он всегда будет продолжать», – сказал Науседа.
На вопрос о том, имеет ли он в виду также поставки западных истребителей Украине, Наусед ответил утвердительно.
Да, некоторые страны уже поставляют другие типы самолетов. Воздушное пространство является важным элементом в этой войне. И для того, чтобы иметь возможность эффективно его защищать, нужны самолеты и больше систем противовоздушной обороны. Это важно не только для Украины, но и для нашей. безопасности", – сказал он.
Науседа отметил, что в Германии произошло переосмысление вопроса помощи Украине, после чего другие страны также активизировались.
"Многие красные линии, которые мы сами нарисовали, были пересечены. И решение Германии является положительным сигналом не только для Украины, но и для всех других союзников по НАТО", - добавил он.
- Ранее Науседа заявил, что вместо повторения заезженных фраз о открытых дверях НАТО необходимо найти конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после войны.
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