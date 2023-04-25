Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Для меня совершенно ясно, что мы должны пересечь все красные линии. Иначе мы теряем время. Каждый день людей убивают и пытают. Депортация детей – это обычное дело, как и бомбардировка объектов инфраструктуры. Оглядываясь назад, мы потеряли время из-за того, что Мы все равно пришли к этим решениям, но слишком поздно и очень дорогой ценой, мы должны быть очень решительными, потому что имеем дело с очень опасным агрессором, который не знает границ. что-нибудь остановится – если ему удастся, он всегда будет продолжать», – сказал Науседа.

На вопрос о том, имеет ли он в виду также поставки западных истребителей Украине, Наусед ответил утвердительно.

Да, некоторые страны уже поставляют другие типы самолетов. Воздушное пространство является важным элементом в этой войне. И для того, чтобы иметь возможность эффективно его защищать, нужны самолеты и больше систем противовоздушной обороны. Это важно не только для Украины, но и для нашей. безопасности", – сказал он.

Науседа отметил, что в Германии произошло переосмысление вопроса помощи Украине, после чего другие страны также активизировались.

"Многие красные линии, которые мы сами нарисовали, были пересечены. И решение Германии является положительным сигналом не только для Украины, но и для всех других союзников по НАТО", - добавил он.