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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Мы выбороли наше будущее, но еще боремся за наше настоящее, – Зеленский

Мы выбороли наше будущее, но еще боремся за наше настоящее, – Зеленский

6 мартa, 2022 воскресенье
12:38
война с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы завоевали свое будущее в войне с Россией. Однако народ Украины продолжает бороться за свое настоящее

Об этом говорится в его видеообращении.

Зеленский заметил, что он каждый день и каждую ночь разговаривает с лидерами государств, с лидерами бизнес-сообщества, но нет такого часа, чтобы Украина не слышала, какую помощь получит.

"Украинцы, мы уже выбороли наше будущее, но еще боремся за наше настоящее. Это очень важно. Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством. И это не только наш выбор. Граждане РФ делают такой же выбор в эти дни, эти часы", – заявил он.

Владимир Зеленский также обратился к россиянам. По словам президента, в настоящее время можно победить зло без непоправимых потерь.

"Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не Гулагом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность", - призвал он россиян.

Владимир Зеленский заявил, что граждан РФ должны услышать коллеги, родственники, друзья, знакомые и незнакомые.

"Мы – украинцы. Мы хотим мира. Граждане России, для вас эта борьба – не только за мир в Украине. Эта борьба – за вашу страну. За то лучшее, что в ней было, за свободу, которую вы видели, за состояние, которое вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность, а ответить ей будут только репрессии. Не молчите!" – подчеркнул президент Украины.

  • Напомним, Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину. Пока стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

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