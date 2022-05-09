Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа, - Ляен после встречи с Орбаном по эмбарго ЕС на российскую нефть

Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, дискуссия с Орбаном была полезна и помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью.

"Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа. Я созываю венчурный фонд с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры", - написала дер Ляен.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.

Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.

По данным Bloomberg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.

Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшего снабжения сырьем.

По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложений по ее решению.