Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа, - Ляен после встречи с Орбаном по эмбарго ЕС на российскую нефть
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о дискуссии по вопросу нефтяного эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Об этом она написала в Twitter.
По ее словам, дискуссия с Орбаном была полезна и помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью.
"Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа. Я созываю венчурный фонд с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры", - написала дер Ляен.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.
- Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.
- По данным Bloomberg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.
- Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшего снабжения сырьем.
- По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложений по ее решению.
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