Мы добились отмены военного сбора для бойцов на передовой – Арьев

"Верховная Рада сегодня в целом проголосовала мой и еще ряда коллег по "Европейской Солидарности" законопроект 7432. Абсолютно справедливое решение", - написал Арьев в Facebook .

"Идею мне дал мой коллега Борислав Береза, который сам сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Другие военные подтвердили, что когда они сами покупают амуницию для более эффективного уничтожения рашистов, то какой смысл из них высчитывать военный сбор, предназначенный именно для этого? Надеюсь, президент подпишет закон безотлагательно", – пишет Владимир Арьев.