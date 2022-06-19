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Мы добились отмены военного сбора для бойцов на передовой – Арьев

19 июня, 2022 воскресенье
16:28
война с Россией

Бойцы, которые служат на передовой борьбе с российскими захватчиками, освобождены от военного сбора – об этом сообщил соавтор соответствующего законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев

"Верховная Рада сегодня в целом проголосовала мой и еще ряда коллег по "Европейской Солидарности" законопроект 7432. Абсолютно справедливое решение", - написал Арьев в Facebook .

"Идею мне дал мой коллега Борислав Береза, который сам сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Другие военные подтвердили, что когда они сами покупают амуницию для более эффективного уничтожения рашистов, то какой смысл из них высчитывать военный сбор, предназначенный именно для этого? Надеюсь, президент подпишет закон безотлагательно", – пишет Владимир Арьев.

Европейская солидарность
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