"Мы делали свою работу и показали, как оно есть на самом деле": создатели фильма "20 дней в Мариуполе" рассказали о съемках в оккупированном городе

Мы не раз говорили о фильме "20 дней в Мариуполе" и вот, наконец вы можете его уже посмотреть. Самый частый отзыв об этом фильме, что его очень трудно смотреть, но хочется досмотреть до конца и потом даже пересмотреть, слышала я и такое. И вот сейчас мы поговорим с создателями этой ленты - с Мстиславом Черновым и Евгением Малолеткой.

Давайте мы начнем с "Оскара", потому что у нас постоянно какие-то оскаровские страсти, мы всегда хотим "Оскар" выиграть, потом нам не дает это сделать "Навальный" или еще кто-нибудь. Вы, Мстислав, говорили, что хотите подаваться на "Оскар". То есть, я правильно понимаю, что у вас есть планы податься в категорию "лучший документальный фильм"?

Мстислав Черновой (далее МЧ): Да, там есть категория "лучший документальный фильм". Мы как раз попадаем в эту категорию по стилю, и мы будем пытаться это сделать. Что будет дальше, это зависит уже не от нас, но в этом году вышло не много больших документальных фильмов об Украине и это нас удивило. Я считаю, что абсолютно необходимо представлять как Украину, так и тему Украины сейчас на "Оскаре".

Это будет не от Украины подача, потому что Associated Press – это Соединенные Штаты Америки. Но возможно это к лучшему, как думаете – потому что мы еще не научились промотировать ленты правильно, как я понимаю, а для "Оскара" важно не только качество фильма, но и насколько была большой реклама. Насколько это решающий факт?

МЧ: "Оскар" – это большой ресурс, это всегда много поездок, много знакомств. И много внимания нужно уделять именно представлению фильма на международной арене. Я не могу сказать, удается нам или нет, но украинское кино уже заявило о себе в мире. У украинского кино уже есть хорошие шансы, на "Оскаре" его замечают, поэтому я считаю, что просто нужно продолжать это.

Именно наш фильм попадает только в категорию документального кино. Он сделан на английском языке, для иностранной аудитории. "Рbs fronline" – это американская студия документальная, а Associated Press – это американская компания, поэтому мы идем так, но надеюсь, что и в категории "лучший международный фильм" украинское кино тоже будет.

Это мы увидим, у нас обычно скандалы вокруг этого происходят, но хочу вас обоих спросить – вот вы говорите, что мало украинской именно документалистики. Как вы думаете – сейчас действительно нужно снимать прежде всего документальные фильмы, а не игровые? И что делать с игровым кино, потому что есть очень много мнений вокруг фильма "Буча" который сейчас уже на стадии пост-продакшена. И сейчас такой небольшой скандал вокруг сериала "Юрик" происходит, он о Мариуполе, и пережившие оккупацию жители Мариуполя говорят, что неправильно показали там авторы и что значительно более радужно показали их жизнь под оккупацией. Поэтому, как считаете, действительно сейчас не время для игрового кино о полномасштабном вторжении, или все-таки это можно делать?

МЧ: Смотрите, игровое кино и документальное кино это разное медиумы, и для разных тем нужны разные медиумы. Какие-то истории можно рассказать только документалистикой, какие-то темы можно рассказать только литературой. Есть свои темы для художественного кино и я думаю, что важно это делать нравственно, разговаривая с аудиторией и так далее. Но это нужно делать именно потому, что и Мариуполь, и вообще вторжение России в Украину требует постоянного информационного присутствия украинской точки зрения. Если его не будет либо в художественном поле, либо в документальном, будет создаваться вакуум, а вакуума в информационном пространстве не существует, он заполняется. Если его не заполнит украинское кино, то его заполнит российская пропаганда, а этого никто не хочет.

Вы так же думаете? Соглашаетесь?

Евгений Малолетка (далее ЕМ): Ну, я думаю, что вот вы сказали "скандалы". Я думаю, что украинцам следует как всегда объединиться и работать над тем, чтобы делать качественный продукт и представлять его в мире. Фильм Мстислава, это хороший пример того, как нужно объединиться вокруг идеи и идти, несмотря ни на что, не раздражаться, не устраивать какие-то склоки и клоаки, а продолжать делать то, чем ты занимаешься. То дело, которое мы выбрали издавна, уже годы назад, мы до сих пор его продолжаем, до сих пор продолжаем бить в одну точку. И когда ты идешь в эту стену, ее можно сломать и пробить, и показать, что все это возможно, и что украинцы могут делать кино и могут его представлять.

Трейлер документального фильма "20 дней в Мариуполе"

А вы чувствуете, что вы заполнили своим фильмом некий информационный вакуум, который был до полномасштабного вторжения? Потому что у вас действительно фильм, на который очень много отзывов, если посмотреть платформы типа IMDb и все остальное, ну думаю, вы видели. Это очень положительные отзывы, высокие оценки. В то же время, кино тяжело смотреть, это все как-то сочетается. За счет чего возникает такая эмоция – что людям тяжело, но это и интересно одновременно?

МЧ: Потому что на самом деле недостаточно информации. Ну, не то чтобы информации, она везде до людей долетает, но полноценной информации, с контекстом и историей, ее недостаточно. Мы же видим, как все быстро доносится, особенно для международной аудитории, которая живет своей жизнью, проблемами своих стран. И потому надо рассказывать такие большие истории, которые тебя хотя бы на 90 минут захватили и не отпускают. Вот их нужно рассказывать сейчас, именно сейчас это правильное время для таких историй.

Просто у вас интересно рассказанная история, я понимаю, весь секрет в этом.

МЧ: Ну, история Мариуполя, она уникальна. Мариуполь – это символ и для украинцев, и для международной аудитории, это символ того настоящего лица вторжения русского в Украину. Это и символ сопротивления, символ воли и надежды. То есть, история Мариуполя, она представляет, на самом деле, историю всего этого вторжения, которое до сих пор происходит. И, наверное, еще и потому, что в нем есть надежда - несмотря на всю боль, которую мы видим, всегда остается надежда.

Когда вы снимали эту картину, вы рассчитывали, что это будет именно фильм? Потому что все-таки журналистская работа отличается от кинематографической, сейчас я слышу очень много от кинематографистов таких мнений что, мол, журналисты сейчас пошли в документалистику и, мол, не очень хорошо у нас всех это получается. В чем принципиальная разница, когда вы журналисты и снимаете и когда вы рассчитываете, что это будет документальный фильм?

МЧ: О документалистах тоже можно сказать, что они недостаточно ко времени, скажем так, потому что есть очень болезненные темы, о которых нужно рассказывать прямо сейчас и рассказывать прямо, без художественных приложений, особенно если мы откровенно говорим о темах потенциальных военных преступлений, об убийствах. О таких темах, которые остро стоят в контексте пропаганды, российских фейкньюз, и именно для них стиль подачи такой репортажный, прямой, без художественности, он важен, чтобы не возникало дополнительных вопросов – "а может, это была постановка", может "это не то, что действительно происходило" и так далее. Потому что в зависимости от темы, о которой мы рассказываем, о которой фильм и нужно выбирать стиль для этой темы.

Хочу вас о самих съемках спросить. Мы часто тоже говорим о "красных линиях", куда заходить, куда не заходить, что нравственно, а что нет. Мне кажется, что иногда очень индивидуально. Расскажите, какие могли быть ситуации во время съемок, когда вы просто откладывали камеру и не снимали, было ли такое? Что вы вообще в этой ситуации делали? Евгений, давайте с вас начнем. Так вот, скажите примерно, чтобы мы ориентировались, чего вы уже не могли снимать?

ЕМ: Знаете, не то чтобы мы не могли снимать. Мы хотели снимать многое, но когда люди находятся в большом стрессе, они агрессивны. Они видят журналиста и они набрасываются на тебя, потому что ты становишься триггером. Ты человек с камерой, и они начинают не на камеру бросаться, а на тебя, как на человека, просто сбросить свою энергетику. Некоторое время, чтобы начать снимать, нужно было пообщаться с людьми, расслабить их, чтобы пошла на убыль эта энергия отрицательная, и потом уже доставать камеру и начинать что-то снимать. Потому что очень часто случалось в этих ситуациях, когда люди не знают, что делать, не знают, что будет через минуту, через секунду. Они видят своих детей, которым ничем не могут помочь, не имеют чем покормить, не могут дать стакан воды и так далее. И здесь люди, которые просто приехали что-то снимать. И это иногда было сложно, но мы были в таких же условиях.

То есть не было ситуации, когда вы полагали, что это уже "ту мач" снимать?

МЧ: Нет. Снимать нужно все, потом уже редакторы вместе с тобой, когда это вообще будет возможно поговорить с редактором, решают, что может быть опубликовано, а что слишком тяжело для зрителя. Но что интересно – вообще медиапространство и то, что международные СМИ публиковали вот последние полтора года, изменилось. Гораздо больше появилось откровенных кадров: и умирающих, и убитых, замученных людей. Раньше такого не было. Мне кажется, что это именно от того, что количество преступлений военных, оно просто перешло все возможные границы, СМИ наконец-то начали показывать все, это первое. Второе, когда ты монтируешь фильм, у тебя все равно 30 часов, и это еще мало, у нас было 30 часов. А тебе нужно создать фильм на 90 минут и при этом показать все как есть и при этом не оттолкнуть зрителя количеством крови, страданий. Потому что мы немеем, наша психика немеет, когда видит много страданий, и потому не санитазировать, как мы говорим, но при этом показать все как есть, этот баланс, его трудно было найти. Но я считаю, что мы его правильно нашли, потому что фильм получил приз зрителей на Sundance и других фестивалях, значит мы свою работу сделали правильно.

Я помню вашу дискуссию кинематографистов на Docudays, когда впервые показывали в Украине ваш фильм. Тогда вы, кажется, говорили о том, что когда его готовили, то общались с коллегами из Associated Press и они хотели, чтобы все произошло, как вы сказали, без манипуляции, но не в грубом смысле, а чтобы это было без музыки, чтобы вы никак не выражали каких-либо своих эмоций или своего отношения. Расскажите, что они хотели в самом начале, что это значит, без манипуляций, и, возможно, вы как-то заставили их немного пересмотреть свои взгляды.

МЧ: Никто не был против музыки. Но опять же, поскольку Россия неоднократно пыталась заявить, что эти съемки это фейк, одной из принципиальных позиций было не прибавлять ничего чего там не было. В современной документалистике есть разрешенный инструмент, когда режиссер работает с "фоли" – мы это так называем. То есть, могут усиливать какие-то звуки или добавлять там звуки взрывов, которых не было и так далее. А этого всего в нашем фильме нет именно потому, что нужно было показать так, как оно было. Вообще, в Associated Press такое правило – никаких манипуляций со звуком, никаких манипуляций с картинкой, и это, на самом деле, очень трудно, потому что когда ты собираешь документальное кино, когда ты делаешь историю, которая должна быть рассказана интересно, она должна держаться цельно, знать, что ты не можешь не подставлять никакие элементы, не добавлять ничего, это челлендж, это нелегко, но мне кажется, что мы это сделали.

А были ли ваши коллеги против с самого начала, что вы рассказываете историю от себя и довольно персонализировано? То есть, вы не отстраненный автор.

МЧ: Нет, я был против. Я сделал все, чтобы этого не было. Мы записали много людей, мы находили их с Евгением, ездили с Василисой, находили людей, выживших в Мариуполе. Евгений их фотографировал, я их снимал. То есть, мы находили выживших людей, которые есть в фильме, и делали интервью с ними. И поначалу я думал, что именно так будет выглядеть фильм. Но потом мы поняли, что не хотим, чтобы зритель выходил из этих 20 дней, чтобы он там остался в тех 20 днях с нами, закрытый в таком ощущении клаустрофобии. Мы хотели перенести зрителя в это чувство. Поэтому мы решили не выходить, не использовать эти интервью и тогда появилась эта перспектива рассказа, перспектива рассказывающего журналиста. Но все равно это просто перспектива, которая помогает соединить историю. Это не история журналистов. Евгений появляется в кадре порой, я там порой появляюсь в кадре, но эта история не о нас.

ЕМ: Мы уже когда снимали это все, мы просто так работаем, чтобы никому не лезть в кадр, потому что это иногда мешает. "А, ты влез мне в кадр!", "смотри, ты влез на фотографию!", "а ты у меня пробежал в видео"… И мы так научились, что мы стараемся не мешать друг другу. Потому получился такой эффект присутствия. Иногда мы там стоим рядом так, чтобы не мешать другому, и говорим там свои движения заранее – "я побежал вперед" или "я побежал назад". И потому нас нет почти нигде, даже если бы захотели.

Мне кажется, что это был очень важный элемент. Вот я общалась со зрителями, что действительно среди документалистов так считается (по крайней мере среди наших), типа "я не буду закадр делать" и "фу, я не буду синхроны писать людей, потому что это очень некруто". Но в вашем случае это оказался очень классный действенный фактор.

МЧ: Здесь есть еще одно – это правда, есть тенденция в документалистике, не только в украинской, но и в международной, не присутствовать в фильме, если ты не являешься частью истории, которую ты рассказываешь, иначе это называется "extractive journalism", когда ты куда-нибудь приезжаешь, снимаешь историю людей.

Евгений из Бердянска, рядом с Мариуполем. Я из Харькова мы работали в Мариуполе очень долго, там столько наших друзей, мы часть этой большой семьи. Это и наша история тоже, поэтому мы могли быть частью истории. Если это было где-то в другой стране, то это не было бы таким, но поскольку мы тоже часть этого общества, то наша история – это и есть история этого общества. Наши попытки записать историю своей страны, это тоже часть истории этой страны.

Напомните – кто снимал, и это, пожалуй, одна из наиболее известных фотографий отца, сидящего над телом своего сына погибшего. Это чьи были съемки? Евгений, расскажите вообще, как это делать? Потому что я помню фильм, я его смотрела на Docudays, несколько месяцев назад. Кажется сначала вы так его снимаете, а потом стоите в комнате, где отец и сын.

Как это, ну я не знаю, технически правильно сделать, чтобы это и снять, и чтобы все было максимально нравственно, чтобы не нарушить границы этой ситуации?

ЕМ: Ну, я думаю, не то, чтобы это механика какая-то, но ощущение, когда ты можешь это сделать так, чтобы на тебя не возникла дополнительная агрессия, которая уже там, и та боль, которую испытывают люди, та сильная боль, который мы видим на фото и видео. Это действительно не просто, и оно не всегда удается, как мы себе там думаем, и это нрав и так далее, но может такая ситуация и может Сергей, потому что он нам позволил это сделать. Мы не можем просто войти в такое пространство без разрешения, это невозможно.

МЧ: Это еще и два человека – Евгений снимает фотографию, я снимаю видео, мы оба присутствуем в комнате и две камеры, даже не одна.

ЕМ: Еще и врачи и еще плюс другие пациенты, еще два друга этого сына, которого убили, они тоже были там. Их просто выкатили на секунду, дверь открылась и Сергей увидел, он забежал и понял, что все там. Хотя он привез его на машине. Просто мы были свидетелями – я слышу сигнал машины, как она подъезжает, как открывается багажник и оттуда достают тела Ильи, Артема, а потом привезли еще Давида. Это тела трех парней погибших из-за кассетного боеприпаса, взорвавшегося на футбольном поле, когда они играли.

Ну, я так понимаю, что это один из самых трудных моментов, когда снимали. Были ли еще тяжелее?

МЧ: Там повсюду было непросто.

Понятно, что в 30 минут многое не вошло. А что не вошло не потому, что там оно не влезало, а потому, что вы посмотрели и поняли, что этого нельзя показывать по каким-то причинам?

МЧ: Не было такого. Были такие вещи, которые просто не являлись частью истории, которую мы рассказывали. Было несколько других отделений больниц, была работа с Красным Крестом, которую нам очень хотелось показать, но по сюжету оно никак не складывалось. Конечно, если это фильм, в нем должна быть арка истории и что-то просто не может войти, потому что не получается.

Были моменты, когда мы снимаем, например, тела детей, которых не смогли спасти врачи, но в этот момент зритель уже увидел столько такого, что просто уже нельзя еще показывать, потому что это отвлечет и оттолкнет от истории. Поэтому это большая работа и действительно здесь помогает хороший монтажер. Мне помогала монтажер "Рbs fronline" Мишель Майзнер, мы с ней вместе монтировали все, и вот ее перспектива, она тоже помогает найти правильный момент.

Был у вас в фильме один эпизод, который у нас в достаточно узких журналистских кругах обсуждали – эпизод, когда вы показываете братские могилы, куда складывают тела, и вы спрашиваете у мужчины, который это делает, "что вы чувствуете?". У нас, у журналистов, этот вопрос очень дискуссионный, потому что одни очень любят его, потому что обычно можно очень эмоциональный ответ на него получить, и, возможно, люди испытывают некую причастность, интересующуюся именно их чувствами. А другие наши коллеги считают, что это один из самых некорректных вопросов, что такого нельзя никогда в жизни спрашивать и точка на этом. Как вы считаете – это хороший вопрос? Можете объяснить почему?

МЧ: Целесообразно и корректно. Во-первых, вы же видите, что фильм не отстранен. Так он без, скажем так, без суждений, без чегото такого эмоционального. Я свои эмоции не пытаюсь передать зрителю, но это все-таки эмоциональный фильм, и мне кажется, что интересоваться чувствами людей правильно, потому что мы как журналисты, как документалисты, прибегаем куда-то, что-то снимаем, и когда мы не интересуемся ничем больше, чем просто случившееся, это для людей неприятно. Те, кто не хотят отвечать, вообще не отвечают, но я не помню, чтобы кто-то за всю мою карьеру журналистики конфликта не ответил на этот вопрос, будь то Ирак, Сирия, Украина, Нагорный Карабах. Везде людям, особенно переживающим стресс, я не могу сказать, что приятно, но необходимо поделиться. Если уж они начали говорить на камеру, то им необходимо поделиться, и самое страшное в такой ситуации это знать, что всем все равно. Я бывал в таких ситуациях, когда ты или в ужасном стрессе, или почти умер, и когда кто-то интересуется тем, что ты чувствуешь, это поддерживает тебя. Ты знаешь, что людям не все равно. И я просто хочу показать людям, что мне не все равно.

Вы наверняка в меньшинстве, но ваша позиция аргументирована. Мне кажется, что я сейчас себя ставлю на место такого переживающего человека. Вот, например, у меня был коллега, главный редактор "Бабеля" Евгений Спирин, он занимался телами в Буче. Он устроился в морг, и там ему задали этот вопрос и он накатал целое сообщение, мол, "этот вопрос нельзя задавать", но это, как видите, такая дискуссионная штука.

Мне в вашем фильме еще понравилось, как вы, хоть это не очень правильно говорить, боретесь с российской пропагандой. Я чувствую, что у вас не было такой цели с самого начала, вы скорее делаете то, что является журналистикой – показываете правду. Очень похожая история в "Железных бабочках" в другом фильме, там о МН17. Я не знаю, смотрели ли вы, но там похож прием, когда показывают российские новости, а потом показывают другие кадры, где видно, что эти российские новости врут. У вас так же есть, когда вы показываете русских, ну журналистами их назвать наверняка трудно, пропагандистов, утверждающих, что все в роддоме было постановочное. И мы видим все эти кадры и понимаем всю эту схему, по которой работает российская пропаганда. Можете объяснить именно инструментарий этого показа дезинформации, лжи и пропаганды, чтобы это выглядело не как контрпропаганда, не как ответ, не как диалог с пропагандистами, а именно как журналистика.

МЧ: Ну, вот вы как раз сейчас это и сказали – это не диалог. Мы не должны отвечать или пытаться бороться с пропагандой. Мы просто будем делать свою работу и фильм как раз и являемся инструментом такой работы. Видите, как пропаганда работает – она дает много версий и люди теряют перспективу в этих версиях. Мы живем в эпоху дезинтерпритации. Но если дать людям достаточно контекста, как это возможно сделать в фильме, тогда им будет легче сопротивляться этой неправильной интерпретации событий, которые они видят. Но Евгений столкнулся с тем же с фотографиями, которые он снимал, это тоже самое.

ЕМ: Да, оно просто вылилось сначала на меня, потом на всех нас, потому что первыми публиковались фото. Вот первая фотография, которая была растиражирована почти на всех первых полосах, но когда они все единовременно вышли с одной фотографией на первой обложке…

Какая это была фотография?

ЕМ: Это фотография Ирины Калининой, беременной женщины на носилках, котоая умерла потом. Против этого потом была направлена волна фейковых новостей с дискредитацией фотографа. И называли меня о там по-разному, от госпожи Захаровой меня там все вспомнили, все известные. Но главное это не сдаваться и просто продолжать делать. Здесь сложно что-то доказывать и кому-то доказывать. Мы проделали свою работу и показали, как оно есть. Мы достаточно сделали для того, чтобы мир понял, что происходит. По нашей работе был сделан очень высокий факт чекинга.

Напоследок, хочу спросить о разных фестивалях, разных событиях, потому что вы, наверное, не считаете уже количество этих событий за границей куда везете свой фильм. Обязательно есть Q&A, общение со зрителями, общение с прессой. Меня даже больше общение со зрителями интересует, очень много историй от ваших коллег, которые ездили куда-то там и сталкивались с какими-то дикими представлениями о нашей стране от разных людей и чувствовали этот вакуум информации об Украине. Расскажите, возможно был какой-то вопрос от очень часто встречавшихся зрителей или какая-то реплика. А еще как именно вы можете почувствовать, что ваш фильм смог изменить восприятие Украины этими зрителями, которые до просмотра фильма думали что-то одно, а после просмотра у них этот вакуум заполнился.

МЧ: Я скажу о фильме. Евгений ездит с выставками фотографий, это тоже столь важная часть. Зачастую, и это хорошо, слышимый вопрос это "как помочь?". "Как помочь, скажите нам?", "ну вот, мы хотим теперь помочь, но как?" Я думаю, что на самом деле часть нашей работы как украинского общества должна быть именно в том, чтобы дать международному сообществу понять, как помочь. Это просто, но это важно.

Во-вторых, мне кажется, наконец-то люди, посмотревшие фильм, поняли масштаб трагедии. Потому что масштаб страданий, масштаб разрушений и интенсивность войны, она с трудом передается в новостях, когда ты смотришь новости одну-две-три минуты, даже каждый день, а потом живешь свою нормально жизнь. Это нормально, ты не понимаешь, насколько все трудно, ты не понимаешь, сколько всего происходит одновременно и насколько этот вопрос простого выживания остро стоит для украинцев. Мне кажется, что фильм вот как раз помогает людям понять, что каждую минуту кто-то в Украине умирает – гражданские, военные . Каждую минуту русские войска атакуют Украину и убивают наших людей. Это понимание, оно приходит как раз когда люди смотрят больше чем просто минуту новости.

А были какие-то пророссийские зрители или люди с ну, скажем так, сантиментами и симпатиями к россиянам?

МЧ: Были некоторые комментарии – не часто, но встречаются. На это тоже интересно смотреть, потому что мне даже не нужно отвечать на них. Начинаются споры в аудитории, но есть комментарии, которые по большей части идут согласно российскому нарративу, который говорит что-то типа "это все очень тяжело, украинцы, конечно, умирают, но это все их вина, потому что если бы не НАТО, если бы не их агрессивное поведение, то Россия не должна была бы этого делать.То есть есть такое оправдание.Они видят, что сделали россияне с Мариуполем, они не могут уже сказать, что этого не произошло, поэтому они говорят, что "вы сами виноваты". комментарий я слышу, но их немного.

Как они воспринимаются аудиторией?

МЧ: Как правило, начинаются споры, начинаются ответы. Опять-таки, я как международный журналист не могу там выскочить и сказать "как вы можете так говорить, я там был!". Нет, я всегда отвечаю спокойно. Я всегда отвечаю аргументированно, но, как правило, люди, уже сформировавшие свою точку зрения, они ее не меняют.

Евгений, расскажите о выставках, что вы там слышали?

ЕМ: Это действительно сложно, потому что фотография, она в большинстве своем одна и она немая, но она стоит тысячи слов. Одна фотография действительно запомнилась многим, где Ирина Калинина. Ну и в принципе вся серия из Мариуполя, потому мариупольцы все смотрели эти фотографии. Я не говорю о мире, потому что сложно представить, сколько в принципе в мире людей посмотрели, что случилось с Мариуполем, но они смотрели, это точно. Те фотографии, которые до сих пор стоят перед глазами, мы знаем, что их смотрели и люди в России. Чтобы ни говорили, все они смотрели на эти фотографии и эти фотографии дошли до каждого, это точно. Те люди, которые интересовались, что происходит в Украине, они, может, и не все, но точно посмотрели. И это действительно важный факт, что люди так или иначе они видели.

Какое это имеет практическое влияние, как считаете? Вот они увидели, что-то почувствовали, и каков результат этого?

ЕМ: Иногда я считал, что фотография – это не такой сильный инструмент, как видео, и, возможно, он вызывает меньше эмоций, потому что я тоже занимался видео и многое там делал. Но потом я понял, что когда ты показываешь в режиме такого кризиса, как сейчас в Украине, потому что все присматриваются, и эти моменты с войны, они запечатлеваются очень долго, на века. На время, пока люди будут помнить о ходе этих событий. Как коронавирус в мире, за последний его возьмем.

МЧ: Пока может никак, но когда в российском обществе появится потребность в аргументах, чтобы остановить эту войну, это будет один из аргументов: эти материалы, этот фильм, эти фотографии, которые снял Евгений, эти фотографии и видео, которые снимают все журналисты сейчас на передовой в Украине. Это все будет доводом, рано или поздно, чтобы российское общество, когда оно будет готово к этому сомнению, у него были инструменты для того, чтобы это сомнение на чем-то базировать. Надеюсь, что так и будет.

ЕМ: Но я думаю, что они могут последовать любому примеру и раскрутить его на телевидении, как мы уже видели много подобных сценариев. Но пока эти фотографии используются в других странах – мы хотим, чтобы было наоборот, чтобы люди видели более пацифические фотографии, где пропагандируют не войну, а то, чтобы ее не было. А иногда выходит наоборот, потому что они раскручивают, интерпретируют своими словами так, что больше разжигают и подбрасывают дров в этот костер.

И у меня последний вопрос: у вас в фильме есть мариупольцы немного пророссийские или не очень ориентирующиеся, откуда что летит. Да, их не много, я надеялась увидеть больше, но все равно они есть, и у нас дискуссия, можно ли показывать таких людей, особенно за рубежом, это культурная дипломатия. Но хотела бы спросить, были ли среди иностранцев люди, заметившие таких персонажей и как они на них реагировали? Потому что мы реагируем уже со знанием каких-либо контекстов, а здесь люди не знают. Были ли какие-нибудь интересные реакции?

МЧ: Да, и реакция это обычно "а почему они так говорят? Они что, не понимают, что происходит?" Это первая реакция. Вторая реакция – "хорошо, что это в фильме, потому что это придает фильму доверия". Мы поставили перед собой задачу показать весь спектр реакций на камеру, на журналистов, ситуацию и все точки зрения. Были люди пророссийские в Мариуполе, их не было большинство, но они были и никто не может сказать, что я как режиссер не дал им слова. Во-вторых, в общем-то, Мариуполь, это такой феномен – он был не просто в осаде, а он был в информационной осаде. Это пример того, как информационная блокада влияет на психологию людей.

Люди, которые находятся в инновационной и информационной осаде, они паникуют, верят всему, что слышат они не знают, что правда, а что неправда. Показав таких людей, мы еще и иллюстрируем тот эффект, который имела информационная осада Мариуполя.