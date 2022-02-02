"Мы делали много разных шагов": Зеленский заявил о стабилизации гривны и успокоении инвесторов и рынков

Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рюттом, передает Еспресо.TV .



"Я считаю, что на сегодняшний день мы ситуацию удержали, несмотря на ту ситуационную панику, или волну. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну, я считаю, успокоили рынки - на сегодняшний день уже ответственно могу это констатировать. Мы видим, что идет укрепление национальной валюты", - сказал президент.



Он поблагодарил европейских лидеров, которые открывали Украине финансовые гарантии.



"Это также был сигнал для рынков, для инвесторов, что Европа верит в Украину, стабильную ситуацию, верит в наш рынок, банковскую систему, поэтому нужно выводить деньги. Это тоже очень повлияло", - отметил Зеленский.



Президент добавил, что посещение лидеров, верящих в ситуацию безопасности, также влияет на стабилизацию гривни.



"И третье - то, что приезжают лидеры, верят в ситуацию безопасности и поддерживают нас в эти очень важные времена. Все это повлияло на то, что стабилизировался курс нашей валюты, стабилизировалась гривна и укрепилась. Я не вижу рисков", - сказал он.



По словам Зеленского, экономическая ситуация в Украине – стабильная.



"Мы разговаривали с большой группой, с Национальным банком, мы понимаем, что будет в принципе завтра. Слаба Богу, что мы вышли из ситуации, когда для нас каждое утро – это финансовый риск и "сюрприз", поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что ситуация стабильная", - резюмировал президент.

Напомним, на прессконференции 28 января 2022 года Владимир Зеленский заявил , что сигналы о вероятном нападении РФ в СМИ бьют по экономике Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил , что экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - об этом свидетельствует более 3% роста ВВП в 2021 году и рекордный ВВП более чем в $195 млрд.