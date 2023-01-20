"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было преимущество на поле боя": министр обороны США о мирных переговорах с РФ
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники оказывают Украине помощь, чтобы украинская армия получила преимущества на поле боя
Об этом он заявил на брифинге после заседания группы "Рамштайн", транслировавшегося в эфире телеканала "Еспресо"
"Наша цель - предоставление Украине мощностей для того, чтобы успешно продвигаться на поле боя. Фактически мы добились определенного успеха на пути к этой цели. Именно поэтому Украина получит два батальона бронемашин Bredley и три батальона бронемашин Stryker. Это большое количество тяжелой техники и это очень важно. Мы также наблюдаем за нашими европейскими партнерами, которые оказывают Украине мощную военную помощь", - пояснил Остин.
Министр обороны США подчеркнул, что военная помощь может дать преимущество Украине на поле боя
"Если подытожить военную помощь Украине, о которой было объявлено в течение нескольких последних дней, то можно сказать, что это выглядит очень мощно. Также, если все это правильно использовать, то результаты и последствия будут очень благоприятными для Украины. Мы помогаем Украине в обучении военных .Поэтому я убежден, что весь комплекс этой помощи предоставит Украине то, что ей нужно - успехи на поле боя", - добавил он.
- На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".
- Ранее Польша объявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
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