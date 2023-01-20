Об этом он заявил на брифинге после заседания группы "Рамштайн", транслировавшегося в эфире телеканала "Еспресо"

"Наша цель - предоставление Украине мощностей для того, чтобы успешно продвигаться на поле боя. Фактически мы добились определенного успеха на пути к этой цели. Именно поэтому Украина получит два батальона бронемашин Bredley и три батальона бронемашин Stryker. Это большое количество тяжелой техники и это очень важно. Мы также наблюдаем за нашими европейскими партнерами, которые оказывают Украине мощную военную помощь", - пояснил Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что военная помощь может дать преимущество Украине на поле боя

"Если подытожить военную помощь Украине, о которой было объявлено в течение нескольких последних дней, то можно сказать, что это выглядит очень мощно. Также, если все это правильно использовать, то результаты и последствия будут очень благоприятными для Украины. Мы помогаем Украине в обучении военных .Поэтому я убежден, что весь комплекс этой помощи предоставит Украине то, что ей нужно - успехи на поле боя", - добавил он.

На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".

Ранее Польша объявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

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