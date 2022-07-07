Об этом передает Spiegel.

Во время выступления 6 июля в Мюнхене Габек высказался за дальнейшие экономические санкции против России.

"Я не хочу скрывать тот факт, что мое министерство все еще думает о дальнейших санкциях. Мы далеки от завершения", - подчеркнул он.

По его словам, санкции уже "очень эффективны" и "сильно избивают" по России, но можно сделать больше, особенно в области обслуживания программного обеспечения.

Габек считает, что санкции также наносят сильный ущерб российской военной машине путем влияния на экономику страны-оккупанта, и время сейчас работает на союзников, а российская экономика уже "терпит крах".

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