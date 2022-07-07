"Мы далеки от завершения": глава Минэкономики Германии обещает новые санкции против РФ
Министр экономики Германии Роберт Габек пригрозил Российской Федерации новыми санкциями и сказал, что "мы далеки от завершения"
Об этом передает Spiegel.
Во время выступления 6 июля в Мюнхене Габек высказался за дальнейшие экономические санкции против России.
"Я не хочу скрывать тот факт, что мое министерство все еще думает о дальнейших санкциях. Мы далеки от завершения", - подчеркнул он.
По его словам, санкции уже "очень эффективны" и "сильно избивают" по России, но можно сделать больше, особенно в области обслуживания программного обеспечения.
Габек считает, что санкции также наносят сильный ущерб российской военной машине путем влияния на экономику страны-оккупанта, и время сейчас работает на союзников, а российская экономика уже "терпит крах".
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