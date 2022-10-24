Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

Исходя из действующей ситуации, трудно представить, чтобы украинцев могли бы оставить света на неделе или месяце, поскольку ситуация вокруг энергосистем в Украине контролируемая, говорит он.

"Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая Диспетчерским центром "Укрэнерго". Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен", - подчеркнул Кудрицкий.

22 октября РФ атаковали несколько областей Украины, попав энергетические объекты. Укрэнерго осуществляло отключение электроэнергии в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Также в ведомстве отметили, что масштабы повреждений энергетических объектов Украины в результате массированного удара 22 октября могут превзойти по результатам ущерб от атак 10-12 октября.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары по критической инфраструктуре Украины – это попытки Кремля спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры. "Если в Украине больше не будет ни электричества, ни отопления, ни воды, это может вызвать новое миграционное цунами", - сказал он.

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