Мы даем Украине столько систем HIMARS, сколько они способны применить, - Белый дом

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает "Голос Америки".

"Один из ключевых факторов, на которые мы ориентируемся, предоставляя эти системы – это то, сколько из них эффективно можно использовать на поле боя. Это – сложные системы, требующие обучения. Мы провели обучение первой команды украинцев, но с увеличением количества систем, очевидно, нужно увеличивать и количество обученного персонала. Это будет продолжаться в течение следующих недель и месяцев, мы будем делать это шаг за шагом", – отметил Джейк Салливан.

Напомним, 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.

Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны не 4, а 100 дальнобойных артиллерийских систем.

Американский генерал Уэсли Кларк выразил надежду, что мы сможем дать Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS. А глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулейи не меняет чашу весов".

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