Мы даем Украине столько систем HIMARS, сколько они способны применить, - Белый дом
Количество систем залпового огня HIMARS, предоставляемых Украине США, зависит от того, сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою
Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает "Голос Америки".
"Один из ключевых факторов, на которые мы ориентируемся, предоставляя эти системы – это то, сколько из них эффективно можно использовать на поле боя. Это – сложные системы, требующие обучения. Мы провели обучение первой команды украинцев, но с увеличением количества систем, очевидно, нужно увеличивать и количество обученного персонала. Это будет продолжаться в течение следующих недель и месяцев, мы будем делать это шаг за шагом", – отметил Джейк Салливан.
- Напомним, 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны не 4, а 100 дальнобойных артиллерийских систем.
- Американский генерал Уэсли Кларк выразил надежду, что мы сможем дать Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS. А глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулейи не меняет чашу весов".
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