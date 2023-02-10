Герберт Саймон, американский лауреат Нобелевской премии по экономике, работал над понятием "удовлетворения" – исследованием процесса выбора и принятия решений в экономических процессах и человеческой жизни в целом. Он вывел термин "ограниченная рациональность", когда люди и бизнес, стремясь удовлетворить свои потребности, ищут не оптимальный, а удовлетворительный результат.

То есть, в нашей жизни все происходит чаще по шкале "достаточно хороший", а не самый лучший. И если мы как следует поразмышляем над этим утверждением и трезво оценим свои поступки, то согласимся с ним.

В нашей жизни все происходит чаще по шкале "достаточно хороший", а не самый лучший. И если мы как следует поразмышляем над этим утверждением и трезво оценим свои поступки, то согласимся с ним

Итак, идеальное — скорее философская категория и моральная интенция, а не конкретная точка координат или описание ситуации.

Исходя из этого, следует трезвее подходить к оценке украинского мира и происходящих в нем процессов, чтобы не умирать каждый раз от его неидеальности. И не масштабировать его неидеальные черты для оценки всего процесса.

Да, у нас, например, неидеальная медицина, но она в целом "достаточно добра", чтобы мы не умирали массово от болезней и чувствовали себя здоровыми. А если хотим улучшить свое здоровье, то быстрых результатов следует искать не в медицине, а в образе жизни, пищевом поведении и вредных привычках.

Читайте также: Автоиммунное заболевание сильно снижает наши шансы на победу

Да, у нас неидеальное образование, школы и универы, но оно в целом "достаточно хорошее", чтобы мы чувствовали себя на уровне в мире, были более или менее начитанными и ориентировались в базовых науках на приличном уровне. А если хотим улучшить свой образовательный уровень, то быстрых результатов следует искать не в лучших партах и более дружелюбных и внимательных учителях, а в самообразовании и посвящать больше времени чтению и анализу. Благо, для самообразования сейчас ситуация лучше всего существования человечества как вида.

Да, у нас коррупция, неидеальные дороги и множество других недостатков в обществе и государстве. Но они достаточно хороши, чтобы мы уже были нормальным демократическим обществом с низким уровнем преступности, множеством светлых людей и проектов, развитой общественной эмпатией, нормально действующей армией, эффективно дает отпор врагу. Неидеально, но достаточно хорошо. Более того, чем все надеялись.

Не стоит после каждого коррупционного скандала, неудачного визита в больницу или контакта с учителями впадать в состояние "все пропало". Когда у нас болят почки, мы не говорим, что все, здоровья нет, надо умирать

Не стоит после каждого коррупционного скандала, неудачного визита в больницу или контакта с учителями впадать в состояние "все пропало". Когда у нас болят почки, мы не говорим, что все, здоровья нет, надо умирать. Мы оцениваем в целом систему, состояние нашего организма, понимаем, что он в общем-то ок, а почки надо лечить.

Читайте также: Не повторяем ошибок национально-освободительной борьбы прошлого

Мы чрезмерно болеем идеализмом и перфекционизмом, причем ожидая его в основном от окружающих, а себе снисходительно прощаем все недостатки. Но это самообман и не очень практичная позиция оценки окружающего мира. Некий гражданский инфантилизм.

Лучше сосредоточиться на себе и стать внутренним аудитором собственных поступков и проделанной работы. Достаточно ли хорошо я все сделал? Улучшаю ли я общее состояние организма своей страны?

Если вынуть и распилить бревно в глазах, — можно добыть много полезной энергии и построить что-то хорошее.

Источник

Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.