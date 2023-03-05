Об этом он сказал в Катаре, где участвует в организованной ООН конференции, сообщает издание Danas .

Также по словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине, а те, кто утверждает обратное, являются "лжецами и им должно быть стыдно, поскольку они наносят ущерб Сербии".

"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза", – сказал Вучич.

Комментируя обвинения в экспорте оружия в Украину из Сербии через Турцию, он сказал, что Сербия защищена дополнительно.

"Мы добавили (положение. - ред.) , что невозможно экспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", - сказал Вучич, отметив, что Сербия "никого не заставляла идти на войну".