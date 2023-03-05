"Мы чисты, как слеза": Вучич возразил поставки боеприпасов Украине или России
Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, 5 марта, возразил сообщение о поставках сербских боеприпасов Украине или России
Об этом он сказал в Катаре, где участвует в организованной ООН конференции, сообщает издание Danas .
Также по словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине, а те, кто утверждает обратное, являются "лжецами и им должно быть стыдно, поскольку они наносят ущерб Сербии".
"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза", – сказал Вучич.
Комментируя обвинения в экспорте оружия в Украину из Сербии через Турцию, он сказал, что Сербия защищена дополнительно.
"Мы добавили (положение. - ред.) , что невозможно экспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", - сказал Вучич, отметив, что Сербия "никого не заставляла идти на войну".
- В декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.
- 18 января президент Сербии заявил , что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным.
- А 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности, отправили электроэнергетическое оборудование.
- 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс по РФ.
- 1 марта президент Сербии Александар Вучич заявил , что его соотечественников, воюющих против Украины в составе НДС Вагнера, арестуют по возвращении домой.
- 4 марта стало известно, что министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил , что Белград не поставляет оружие Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное