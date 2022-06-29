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Мы четко заявим, что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности, - Столтенберг

29 июня, 2022 среда
10:47
Мир Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед стартом саммита организации в Мадриде подтвердил, что Россия будет признана главной угрозой безопасности стран Альянса

Об этом сообщает The Guardian .

"Мы четко заявим, что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности", - сказал Столтенберг перед началом саммита НАТО в Испании.

По его словам, встреча в Мадриде должна стать исторической и трансформационной для Североатлантического союза. В частности, НАТО намерено как можно скорее ратифицировать членство Швеции и Финляндии.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что Китай не является противником НАТО, хотя альянс следит за развитием военных возможностей Пекина.

"Китай не противник. Но, конечно, мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, когда мы видим, что Китай вкладывает значительные средства в новые современные военные возможности, ракеты большой дальности или ядерное оружие, а также пытается контролировать критическую инфраструктуру, например, 5G ", – объяснил Столтенберг.

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Россия
Испания
война с Россией
Йенс Столтенберг
саммит НАТО
НАТО
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