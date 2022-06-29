Об этом сообщает The Guardian .

"Мы четко заявим, что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности", - сказал Столтенберг перед началом саммита НАТО в Испании.

По его словам, встреча в Мадриде должна стать исторической и трансформационной для Североатлантического союза. В частности, НАТО намерено как можно скорее ратифицировать членство Швеции и Финляндии.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что Китай не является противником НАТО, хотя альянс следит за развитием военных возможностей Пекина.

"Китай не противник. Но, конечно, мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, когда мы видим, что Китай вкладывает значительные средства в новые современные военные возможности, ракеты большой дальности или ядерное оружие, а также пытается контролировать критическую инфраструктуру, например, 5G ", – объяснил Столтенберг.

27 июня Столтенберг заявил, что НАТО может определить Россию самой большой и прямой угрозой безопасности.

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