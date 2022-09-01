Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы сегодня абсолютно четко понимаем, что творится в уме у господина Лукашенко, с точки зрения его ответственности перед и господином Путиным, и перед своим народом — это разные уровни. Мы совершенно четко понимаем, что в Беларуси в отличие от России абсолютно другие общественные настроения, там никто не поддерживает войну, как таковую. ,- сказал советник главы ОПУ.

По убеждению Подоляка, в Беларуси есть больше информации, что происходит в Украине.

"Мы понимаем, что белорусская армия полностью деморализована, то есть она в том виде, в котором сегодня находится. У них больше информации, что происходит в Украине. Они все же не в таком информационном пространстве живут, как россияне, там не такие ограничение", — сказал чиновник.

Он считает, что стратегические действия со стороны Беларуси можно было ожидать только на первых неделях начала войны. "Сегодня уже даже Лукашенко понял, что эта война 190 дней, это крайне негативно, и в историческом смысле для него будет, и в тактическом, и в стратегическом смысле. Это война, которая будет приносить только минусы, в том числе господину Лукашенко, там нет" никаких бенефитов, на которые бы он рассчитывал в начале".

Подоляк прогнозирует, что хотя Беларусь и предоставляет свою инфраструктуру и воздушное пространство для бомбардировки Украины, можно ожидать, что больше она не пойдет. "Хотя, к сожалению, Беларусь участвует в войне, давая свою инфраструктуру и свое воздушное пространство для бомбардировки украинской земли, на большее она не пойдет", - подчеркнул он.

30 августа полковник СБУ Роман Костенко в эфире Еспресо заявил, что если бы Путин мог, то уже привлек бы белорусскую армию и Лукашенко в войне против Украины.

А журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский считает, что угроза вторжения из Беларуси будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин.

28 августа в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине.

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